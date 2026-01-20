قۇرىلتاي ناتيجەسى: شەكارا ماڭىنداعى 3,5 ميلليون حالىقتىڭ جاعدايى جاقسارادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتاي جاڭادان قۇرىلعان وبلىستاردىڭ دامۋىنا ايرىقشا سەرپىن بەردى. بۇل پىكىردى ءماجىلىس دەپۋتاتى، قوعام قايراتكەرى نۇرتاي سابيليانوۆ قىزىلوردادا ءوتىپ جاتقان V ۇلتتىق قۇرىلتايدا ايتتى.
دەپۋتات جاقىندا وڭىرلەرگە ساپارلاپ، سايلاۋشىلارمەن تىكەلەي كەزدەسۋ وتكىزگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ساپار بارىسىندا ەل كولەمىندە ىسكە اسىرىلىپ جاتقان ىرگەلى ىستەر مەن بايىپتى باستامالاردىڭ مازمۇنى مەن ءمانىن حالىق جوعارى باعالاپ وتىرعانىنا كوز جەتكىزدىك. اسىرەسە جاڭادان قۇرىلعان اباي، جەتىسۋ، ۇلىتاۋ وبلىستارىندا اتقارىلىپ جاتقان شارۋالار جۇيەلەنىپ، ناقتى قۇرىلىمعا يە بولىپ، وڭ ناتيجەسىن بەرىپ جاتىر. مۇنىڭ جەمىسىن قاراپايىم حالىق كورىپ وتىر. جاڭا وبلىستارداعى اۋقىمدى جۇمىستىڭ جۇزەگە اسۋىنا وسى وڭىرلەردى قارجىلاي قولداۋ جونىندە ءسىزدىڭ ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرماڭىز ايرىقشا سەرپىن بەردى. سونىڭ ناتيجەسىندە قوماقتى قارجى ءبولىندى. ءوزىم سايلانعان اباي وبلىسىنا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن الداعى ءۇش جىلعا 1 تريلليون 200 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلدى. بۇل ءبىزدىڭ ءوڭىرىمىز ءۇشىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان ناقتى ءارى قوماقتى قارجىلاي قولداۋ، - دەدى نۇرتاي سابيليانوۆ.
سونىمەن بىرگە، ەلىمىزدىڭ شىعىس وڭىرلەرىندە كۇردەلى ماسەلەگە اينالعان رەسپۋبليكالىق وسكەمەن - اياگوز - تالدىقورعان، قالباتاۋ - مايقاپشاعاي، سەمەي - وسكەمەن باعىتىنداعى جولدار جوندەلىپ، كولىك قوزعالىسى ەداۋىر جاقسارعان. وسى تۇرعىدا قارقارالى - اياگوز - بۇعاز رەسپۋبليكالىق اۆتوجولىن دا جوندەۋ ماڭىزدى. بۇل جول تولىق جوندەلسە، شىعىس پەن ورتالىق وڭىرلەر اراسىنداعى بايلانىس نىعايا تۇسەر ەدى.
- وعان قوسا، ءسىزدىڭ بۋرابايداعى قۇرىلتاي وتىرىسىندا ايتقان ۇسىنىسىڭىزعا سايكەس، ەل تاريحىندا العاش رەت شەكارالىق اۋماقتاردى دامىتۋعا ارنالعان زاڭ جوباسى دايىندالدى. بۇل ەلدىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن ەكونوميكالىق تۇراقتىلىعىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىن ستراتەگيالىق قۇجات. زاڭ قابىلدانسا، 65 شەكارالىق اۋدانداعى 3,5 ميلليونعا جۋىق حالقىنىڭ جاعدايى جاقسارا تۇسەدى، - دەپ تولىقتىردى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ايتا كەتەيىك، قىزىلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بەسىنشى وتىرىسى باستالدى. قۇرىلتايداعى تالقىلاۋعا تانىمال مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، ساياسي پارتيالاردىڭ، ۇكىمەتتىك ەمەس سەكتوردىڭ، بيزنەس- قاۋىمداستىقتاردىڭ، ساراپتامالىق قاۋىمداستىقتىڭ جانە وبلىستاردىڭ قوعامدىق كەڭەستەرىنىڭ وكىلدەرى كەلدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين بۋرابايداعى قۇرىلتايدىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرىن بايانداعان ەدى.