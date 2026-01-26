قۇرىلتاي ۇكىمەت كەلىسىمىنسىز بيۋدجەتتى وزگەرتە المايدى - كونستيتۋتسيالىق رەفورما
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتى نۇرلان بەكنازاروۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا قۇرىلتايدىڭ بيۋدجەت ساياساتىنداعى ورنى قانداي بولاتىنىن ايتتى.
- مەملەكەتتىك كىرىستەردى قىسقارتۋدى نەمەسە مەملەكەتتىك شىعىستى ۇلعايتۋدى كوزدەيتىن زاڭ جوبالارى ق ر ۇكىمەتىنىڭ وڭ قورىتىندىسى بولعان كەزدە عانا ەنگىزىلۋى مۇمكىن. ق ر پرەزيدەنتىنىڭ زاڭ شىعارۋ باستاماسىمەن قۇرىلتايعا ەنگىزىلگەن زاڭ جوبالارى ءۇشىن مۇنداي قورىتىندى تالاپ ەتىلمەيدى. بۇل قولدانىستاعى ءتارتىپتى ساقتاۋ ءۇشىن دە ۇسىنىلىپ وتىر، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلتاي قاراعان زاڭ قابىلدانۋ ءۇشىن كەمىندە ءۇش وقىلىمدا قارالۋ كەرەك.
- ق ر كونستيتۋتسياسىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى ماسەلەلەر جانە زاڭ جوبالارى بويىنشا كەمىندە ءۇش وقىلىم وتكىزىلۋىن مىندەتتەيتىن نورما ەنگىزىلىپ وتىر. ءۇش وقىلىمدا قاراۋ زاڭنىڭ ساپاسىن، جەدەل قابىلداۋىن، تيىمدىلىگىن ارتتىرادى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى نۇرلان بەكنازاروۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل ايتىلىپ وتىرعان نورمالاردىڭ ءبارى ازىرگە ۇسىنىس قانا. نورمالاردىڭ قايسىسى قابىلدانىپ، قايسىسى اتا زاڭعا ەنبەيتىنىن رەفەرەندۋم شەشەدى.
ءدال قازىر كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە- پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.