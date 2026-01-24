قۇرىلتاي كونستيتۋتسيالىق ورگانداردى قالىپتاستىراتىن بەدەلدى ينستيتۋتقا اينالادى - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا قۇرىلتايدىڭ نەگىزگى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قۇرامىن جاساقتاۋ ىسىندەگى قۇزىرەتى قانداي بولاتىنىن ءتۇسىندىردى.
- مەملەكەت باسشىسى نەگىزگى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قۇرامىن جاساقتاۋ ىسىندەگى قۇرىلتايدىڭ قۇزىرەتىنە قاتىستى ۇسىنىستارىن قىزىلورداداعى قۇرىلتايدا ايتىپ ءوتتى. ءبىر پالاتالى پارلامەنت ۇلگىسىنە كوشۋگە بايلانىستى زاڭ شىعارۋشى ورگاننىڭ ءرولىن كۇشەيتۋ كەزىندە تەجەمەلىك تەپە- تەڭدىك جۇيەسىن قامتاماسىز ەتۋ وتە ماڭىزدى. قازىرگى كونستيتۋتسياعا سايكەس، كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ، جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ جانە ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ قۇرامىن جاساقتاۋ قۇزىرەتى ءماجىلىس، سەنات جانە پرەزيدەنت اراسىندا تەڭدەي بولىنگەن. ەندى وسى ماڭىزدى مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردىڭ بارلىق مۇشەسى قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن عانا تاعايىندالۋى قاجەت دەگەن ۇسىنىس ايتىلدى، - دەپ ەسكە سالدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
سونداي-اق پرەزيدەنتتىڭ ۇسىنىسى بويىنشا جوعارى سوتتىڭ بارلىق سۋديالارىن سايلاۋ قۇزىرەتىن جوعارى وكىلدى ورگان دەپۋتاتتارىنا بەرۋ ۇسىنىلعانىن ايتتى.
- سوندا قۇرىلتاي كونستيتۋتسيالىق ورگانداردى قالىپتاستىراتىن بەدەلدى ينستيتۋتقا اينالادى. بۇل - بيلىك تارماقتارى اراسىنداعى تەجەمەلىك تەپە- تەڭدىك جۇيەسىن نىعايتۋ جانە ۇلتتىق پارلامەنتاريزمدى دامىتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام. وسىلايشا، جۇمىس توبى سەناتتىڭ ەرەكشە قاراۋىنا كىرەتىن وكىلەتتىكتەردى قايتا قارادى. ال، ءماجىلىستىڭ وكىلەتتىكتەرىن قۇرىلتايعا بەرۋ ۇسىنىلدى. مۇنداي ءتاسىل «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» تۇجىرىمداماسىمەن تولىق ۇندەسەدى، - دەدى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرامىندا كىمدەر كىرگەنىن جازعان ەدىك.