قۇرىلتاي كوشى-قون ساياساتى، جاساندى ينتەللەكت جانە ەنەرگەتيكا ماسەلەلەرىن قاراستىرادى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي ءتوراعاسى ايبەك دادەباي بيۋرو وتىرىسىن وتكىزدى. وندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ، زاڭ شىعارۋ قىزمەتىندەگى نەگىزگى باسىمدىقتار جانە قۇرىلتاي رەگلامەنتىن دايىنداۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى، دەلىنگەن قۇرىلتايدىڭ Telegram پاراقشاسىندا.
قولدانىستاعى زاڭنامانى تۇگەندەپ، ونى جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەستەندىرۋ ءبىرىنشى كەزەكتەگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى رەتىندە بەلگىلەندى. بۇل جۇمىس پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ايقىنداپ بەرگەن باسىمدىقتارمەن، سونداي-اق وزەكتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە قوعامدىق-ساياسي ماسەلەلەرمەن بىرگە بەيىندى كوميتەتتەردىڭ جۇمىس جوسپارىنا ەنگىزىلەدى.
دەپۋتاتتار جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق اكتيۆتەردى دامىتۋ، كوشى-قون ساياساتىن جەتىلدىرۋ، ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردى قولداۋ، ەنەرگەتيكالىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە بالامالى ەنەرگەتيكانى دامىتۋ، سونداي-اق ونلاين-پلاتفورمالار مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قىزمەتىن رەتتەۋ جانە باسقا دا ماسەلەلەر بويىنشا جۇمىس جۇرگىزەدى. سونىمەن قاتار الداعى ءۇش جىلعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتى قاراۋ جۇمىستىڭ جەكە باعىتى بولادى.
ايبەك دادەباي پارلامەنتتىك باقىلاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، دەپۋتاتتاردىڭ حالىقپەن تۇراقتى بايلانىسىن قامتاماسىز ەتۋ جانە «e-Parliament» جۇيەسىن جەدەل ەنگىزۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
بيۋرو وتىرىسىندا قۇرىلتاي رەگلامەنتىنىڭ جوباسىن ازىرلەۋگە قاتىستى ءبىرقاتار مىندەت قويىلدى. سونىمەن قاتار قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارلارىنا تۇراقتى كوميتەتتەرگە جەتەكشىلىك ەتۋ مىندەتى بەكىتىلدى.