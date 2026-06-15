قۇرىلتاي جۇمىسىنىڭ العاشقى كەزەڭى 1-شىلدەدە باستالادى
استانا. KAZINFORM - ەلورادا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋدى دامىتۋداعى ءرولى تالقىلانعان حالىقارالىق كونفەرەنتسيا ءوتتى. ءىس-شارا ق ر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا ۇيىمداستىرىلدى.
جيىندا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنۋىمەن بىرگە جۇزەگە اساتىن ساياسي رەفورمالار ءسوز بولدى. اتاپ ايتقاندا، ۆيتسە- پرەزيدەنت ينستيتۋتىن ەنگىزۋ، حالىق كەڭەسىن قۇرۋ جانە پارلامەنتتى قۇرىلتاي رەتىندە جاڭعىرتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ءىس-شاراعا ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى، كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ سۋديالارى، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى مەن ق ر ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. ولار كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋدەگى ماڭىزىن ءسوز ەتتى.
قازاقستان زاڭگەرلەر وداعىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك اقىلباي جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ باعىتىندا بارلىق نەگىزگى زاڭنامالىق تەتىك قالىپتاسقانىن جەتكىزدى.
- ءبىز جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلدادىق. وعان سايكەس قاجەتتى كونستيتۋتسيالىق زاڭدار ازىرلەنىپ، قابىلداندى. نەگىزگى زاڭنامالىق بازا تولىق قالىپتاستى. ەندى ەل جاڭا كونستيتۋتسيا تالاپتارىنا سايكەس جۇمىس ىستەي باستايدى. ءبىرىنشى كەزەكتەگى ماسەلە - قۇرىلتايدىڭ جۇمىسى. 1 شىلدەدەن باستاپ قۇرىلتاي قۇرامىنا كىرگەن قاتىسۋشىلار ءوز قىزمەتىنە كىرىسەدى. ۇگىت- ناسيحات جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، ارنايى توپتار قۇرىلىپ، ولار رەسپۋبليكا اۋماعىندا جۇمىس اتقارادى، - دەدى ول.
سەرىك اقىلباي ءوز سوزىندە حالىق كەڭەسىن قۇرۋ جۇمىستارى قىركۇيەك ايىندا باستالاتىنىن دا اتاپ ءوتتى.
- بۇل تۋرالى پرەزيدەنت تە ءوز سوزىندە اتاپ ءوتتى. زاڭناماعا سايكەس حالىقتىق كەڭەستى قۇرۋ قىركۇيەك ايىندا عانا مۇمكىن بولادى. قاجەتتى زاڭ قابىلدانىپ، كۇشىنە ەنگەنىمەن، كەڭەستى جاساقتاۋ جۇمىستارى كۇزدە باستالادى، - دەدى سەرىك اقىلباي.
ال ءماجىلىس دەپۋتاتى مارات باشيموۆ كاسىبي پارلامەنت قالىپتاستىرۋ مەملەكەت باسشىسى ايقىنداعان نەگىزگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتتى.
- «كاسىبي پارلامەنت» ۇعىمىنىڭ ماڭىزى ەرەكشە. پارلامەنت تەك زاڭ شىعاراتىن ورگان ەمەس، قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنەتىن ماڭىزدى ينستيتۋت. بۇل دەپۋتاتتارعا دا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەيدى. ەڭ باستىسى، مۇنىڭ بارلىعى كونستيتۋتسيادا ناقتى كورسەتىلگەن، - دەدى دەپۋتات.
كونفەرەنتسيا قورىتىندىسى بويىنشا ساراپشىلار زاڭنامانى جەتىلدىرۋ، قۇقىقتىق رەتتەۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە زاڭ شىعارۋ قىزمەتىنىڭ عىلىمي نەگىزىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ۇسىنىمدار قابىلدادى.
ايتا كەتەيىك، جيىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى ىسكە اسىرۋ كەزەڭدەرى تۋرالى دا ايتتى.