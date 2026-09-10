قۇرىلتاي جۇمىسىن سيفرلاندىرۋ قالاي جۇرەدى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي جۇمىسىن سيفرلاندىرۋ جانە e-Quryltai جۇيەسىن ەنگىزۋ ماسەلەلەرى تۋرالى قۇرىلتاي دەپۋتاتى سنەجاننا يماشيەۆا ءتۇسىندىردى.
قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر پرەزيدەنت e-Quryltai جۇيەسىن ەنگىزۋ تۋرالى بىرنەشە رەت ايتقانىن اتاپ ءوتىپ، بۇل باعىتتاعى جۇمىستىڭ قالاي جۇرگىزىلەتىنىن جانە زاڭ شىعارۋ قىزمەتىن سيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرى رەگلامەنتتە قالاي قامتىلعانىن سۇرادى.
سنەجاننا يماشيەۆانىڭ ايتۋىنشا، سيفرلاندىرۋعا قاتىستى ءبىرقاتار نورما قۇرىلتاي رەگلامەنتىندە كورىنىس تاپقان. اتاپ ايتقاندا، دەپۋتاتتاردىڭ ۇسىنىستار مەن ءتيىستى ماتەريالداردى ۇسىنۋ ءتارتىبى ناقتىلانعان. قۇجاتتار مەن ءتۇرلى ۇسىنىستاردى جازباشا تۇردە عانا ەمەس، سيفرلىق فورماتتا دا جولداۋعا مۇمكىندىك بار.
سونىمەن قاتار دەپۋتات e-Quryltai جۇيەسى بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، سيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرىنىڭ بارلىعى رەگلامەنتتە جەكە-جەكە كورسەتىلمەگەنىمەن، قۇرىلتاي قىزمەتىندە بۇل باعىتقا ەرەكشە ءمان بەرىلىپ وتىر.
- رەگلامەنتتىڭ مازمۇنىنا قاراساق، ءتۇرلى ۇسىنىستار مەن حاتتاردى جازباشا نەمەسە سيفرلىق فورماتتا جىبەرۋگە بولادى، ياعني قۇرىلتاي جۇمىسىن سيفرلاندىرۋ باعىتى قالىپتاسىپ كەلەدى، - دەدى س. يماشيەۆا.
ول سونداي-اق سيفرلاندىرۋ، يننوۆاتسيالار جانە عىلىم كوميتەتى رەگلامەنتتە جەكە اتالماعانىمەن، سيفرلاندىرۋعا قاتىستى ماسەلەلەر وسى كوميتەتتىڭ قاراۋىنا جاتاتىنىن ايتتى.
ەسكە سالساق، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا «ە- Parliament» اقپاراتتىق جۇيەسى ازىرلەنىپ جاتقانىن ايتتى. بۇل جۇيە تۇيتكىلدەردى زاڭ ارقىلى الدىن الا رەتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. باستى ماقسات - سيفرلىق قىزمەتتەردى ءبىر جەرگە توعىستىرۋ.