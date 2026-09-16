قۇرىلتاي جانىنان قوعامدىق پالاتا قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن I شاقىرىلىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ جانىنان قوعامدىق پالاتا قۇرىلدى.
- راسىندا، ازاماتتىق قوعاممەن جانە ساراپتامالىق قوعامداستىقپەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋ زاڭ شىعارۋ ءىسىنىڭ، جالپى دەپۋتاتتىق جۇمىستىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالعان. مۇنداي تاجىريبە كوپتەگەن شاقىرىلىمدار بويى قالىپتاستى. سوڭعى جىلدارى بۇل جۇمىستى ءماجىلىس جانىنداعى قوعامدىق پالاتا مەن سەنات جانىنداعى ساراپشىلار كلۋبى جۇيەلى جۇرگىزدى. اتالعان الاڭدار جەمىستى ديالوگقا، قۇجاتتاردى مۇقيات پىسىقتاۋعا جول اشىپ، ءوزىنىڭ قاجەتتىلىگىن كورسەتتى. ولار پارلامەنتتىك جۇمىسقا بەدەلدى ساراپشىلاردى، عالىمداردى، قوعام قايراتكەرلەرىن، ۇكىمەتتىك ەمەس سەكتور وكىلدەرىن تارتۋعا مۇمكىندىك بەردى. ولارمەن بىرگە زاڭ جوبالارى مەن قوعامدى تولعاندىرعان وزەكتى ماسەلەلەر جان-جاقتى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى بۇل ديالوگ الاڭدارىنىڭ جۇمىسىنا جوعارى باعا بەرىپ، ولاردىڭ زاڭ جوبالارىن مازمۇندى تالقىلاۋعا جانە جان-جاقتى ساراپتامادان وتكىزۋگە ىقپال ەتكەنىن اتاپ ءوتتى. سوندىقتان بۇگىندە وسى الاڭدار اياسىندا جيناقتالعان وزىق تاجىريبەنى ساقتاپ، بۇل جۇمىستى ارى قاراي قۇرىلتاي قىزمەتى اياسىندا جالعاستىرىپ، ونى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ ماڭىزدى. الەمدىك تاجىريبە كورسەتىپ وتىرعانداي، قازىرگى تاڭدا قوعامدىق پالاتالار ينستيتۋتى كەڭىنەن دامىعان، دەدى دەپۋتات ايدوس سارىم قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ پايىمىنشا، ءدال وسىنداي بىرلەستىكتەر ازاماتتار مەن بيلىك اراسىنداعى سەنىمدى كوپىر قىزمەتىن اتقارىپ، قوعامنىڭ ناقتى سۇرانىستارى مەن ۇستانىمدارىن ناقتى كورسەتەتىن ماڭىزدى ينديكاتورعا اينالىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى قوعامدىق پالاتا دەپۋتاتتاردىڭ ساراپشىلارمەن، عىلىمي قاۋىمداستىقپەن، ازاماتتىق قوعام، كاسىبي بىرلەستىكتەر جانە وڭىرلەر وكىلدەرىمەن تىكەلەي ديالوگ جۇرگىزەتىن تۇراقتى جۇمىس الاڭىنا اينالۋعا ءتيىس. پالاتانىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - زاڭ جوبالارىنا قوعامدىق جانە ساراپتامالىق زەردەلەۋ جۇرگىزۋ بولۋى كەرەك. بۇل ەڭ ماڭىزدى زاڭنامالىق باستامالار بويىنشا بالاما ۇستانىمداردى، كاسىبي باعالاۋلاردى، ىقتيمال ەسكەرتۋلەر مەن ۇسىنىستاردى الدىن الا ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- وسى رەتتە قوعامدىق پالاتانىڭ قۇرىلتايدىڭ تۇراقتى كوميتەتتەرىمەن ءوزارا بايلانىسى ايرىقشا ماڭىزدى. ساراپشىلار زاڭ جوبالارىن تالقىلاۋ پروتسەسىنە تىكەلەي قاتىسىپ، دەپۋتاتتارمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە، ناقتى ۇسىنىستار ەنگىزۋگە مۇمكىندىك الۋعا ءتيىس. وسىلايشا، سىندارلى يدەيالار ودان ءارى زاڭ شىعارۋ پروتسەسى اياسىندا قارالاتىن بولادى. سونىمەن بىرگە پالاتانىڭ جۇمىسى تەك زاڭ جوبالارىمەن شەكتەلمەۋگە ءتيىس. ونىڭ الاڭىندا قوعامدىق-ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋدىڭ ەڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋ قاجەت. ەڭ الدىمەن، بۇل - كاسىبي ساراپتامانى، اشىق پىكىرتالاستى جانە قوعاممەن كەرى بايلانىستى قاجەت ەتەتىن ماسەلەلەر. سوندىقتان پالاتا قۇرامىندا كەڭ اۋقىمدى وكىلدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى. قۇرىلتاي جانىنداعى قوعامدىق پالاتانى 50 ادامنان قۇرۋ ۇسىنىلادى. ونىڭ قۇرامىنا بارلىق ساياسي پارتيالار فراكتسيالارىنان قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن، ازاماتتىق قوعام مەن ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ، ۇكىمەتتىك ەمەس جانە كاسىبي ۇيىمداردىڭ، وڭىرلەردىڭ وكىلدەرىن، سونداي-اق ءتۇرلى سالالاردىڭ ماماندارىن ەنگىزۋ ۇسىنىلادى. قاجەت بولعان جاعدايدا، جەكەلەگەن ماسەلەلەر مەن سالالىق تاقىرىپتاردى تالقىلاۋعا بەدەلدى عالىمداردى، سالا ماماندارىن، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن قوعامدىق بىرلەستىكتەردىڭ وكىلدەرىن قوسىمشا تارتۋعا بولادى. بۇل پالاتانىڭ ساراپتامالىق الەۋەتىن ارتتىرا تۇسەدى،-دەدى دەپۋتات.
جالپى وتىرىستا دەپۋتاتتار قوعامدىق پالاتا قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىستى قولدادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي بۇگىن قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنا قاتىستى زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.