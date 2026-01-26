قۇرىلتاي دەپۋتاتى قانداي جاعدايدا مانداتىنان ايىرىلادى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتى نۇرلان بەكنازاروۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن وكىلەتتىكتەن ايىرۋعا نەگىز بولاتىن سەبەپتەردى اتادى.
- قۇرىلتاي دەپۋتاتىنىڭ قازاقستاننان تىس جەرگە تۇراقتى تۇرۋعا كەتۋى، وعان قاتىستى سوتتىڭ ايىپتاۋ ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنۋى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن جوعالتۋى دەپۋتاتتىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭعا سايكەس پارتيالىق ءتىزىم نەگىزىندە ونى سايلاعان ساياسي پارتيادان شىعۋى نەمەسە شىعارىلۋى دەپۋتاتتى كونستيتۋتسيالىق زاڭعا سايكەس پارتيالىق ءتىزىم نەگىزىندە سايلاعان ساسي پارتيا قىزمەتىن توقتاتقان جاعدايدا ونى دەپۋتاتتىقتان ايىرۋعا قاتىستى نورما ۇسىنىلىپ وتىر، - دەدى ول.
سونداي-اق، ول دەپۋتاتتاردى ەرەكشە قۇقىقتان ايىرۋ قۇزىرەتى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ قولىندا قالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- دەپۋتاتتارعا جازالاۋ شارالارىن قولدانۋ، ولارعا قويىلاتىن تالاپتاردىڭ دەپۋتاتتىق ەتيكا ەرەجەلەرىن ساقتاۋىنا، ولاردى وكىلەتتىگىنەن جانە دەپۋتاتقا تيىسپەۋشىلىكتەن ايىرۋمەن بايلانىستى ماسەلەلەردى قاراۋ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا جۇكتەيتىن نورمانى وزگەرىسسىز قالدىرۋ ۇسىنىلادى. ۇسىنىلعان وزگەرىستەرگە سايكەس، قۇرىلتاي ق ر پرەزيدەنتى ۇسىنىسى بويىنشا كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزەدى، كونستيتۋتسيالىق زاڭداردى قابىلدايدى، - دەدى سەناتور.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل ايتىلىپ وتىرعان نورمالاردىڭ ءبارى ازىرگە ۇسىنىس قانا. نورمالاردىڭ قايسىسى قابىلدانىپ، قايسىسى اتا زاڭعا ەنبەيتىنىن رەفەرەندۋم شەشەدى.
ءدال قازىر كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.