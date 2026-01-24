قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا ۇمىتكەر ازاماتتىڭ جاسى نەشەدە بولۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن نەگىزگى تالاپ تاردى اتادى.
- ەندى، جۇمىس توبى كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا قاتىستى ۇسىنعان جاڭاشىلدىقتاردى تارقاتىپ ايتىپ بەرەيىن. ءبىرىنشى - قۇرىلتايداعى دەپۋتات سانى تۋرالى. بۇل ماسەلە جۇمىس توبى مۇشەلەرى اراسىندا ءبىراز پىكىرتالاس تۋعىزدى. ءبىزدىڭ تۇپكى ماقساتىمىز - كاسىبي ءارى ءتيىمدى پارلامەنت قۇرۋ. وسىنى ەسكەرە كەلە، جۇمىس توبى قۇرىلتايدا 145 دەپۋتات بولۋى كەرەك دەگەن توقتامعا كەلدى، - دەدى ول.
سونداي-اق، مەملەكەتتىك كەڭەسشى قۇرىلتايعا دەپۋتات بولۋدان ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتاردى اتادى.
- وسى ماسەلەگە قاتىستى دا ءتۇرلى پىكىر ايتىلدى. بۇلاي بولۋى زاڭدى دا. كەيبىرەۋلەر قازىرگى تالاپتاردى سول كۇيى قالدىرايىق، ەشقانداي وزگەرىس ەنگىزۋدىڭ قاجەتى جوق دەگەن پىكىر ايتتى. ەندى بىرەۋلەر تالاپتاردى بارىنشا قاتاڭداتۋ قاجەت دەپ سانايدى. قازىرگى زاڭ بويىنشا جاسى 25 تەن اسقان ازاماتتارىمىز ءماجىلىس دەپۋتاتى بولا الادى. سونداي- اق، ولار كەيىنگى 10 جىلدا ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا تۇراقتى تۇرۋى شارت. ەڭ باستىسى، ەلگە قىزمەت ەتەم دەگەن ازاماتتاردىڭ حالىق قالاۋلىسى اتانۋعا مۇمكىندىگى بولۋى قاجەت. جۇمىس توبى قازىرگى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنا قويىلاتىن تالاپتار قۇرىلتايعا دا قاتىستى بولىپ، سول قالپىندا قالعانى ءجون دەگەن پايىمعا كەلدى. ال قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا قويىلاتىن قوسىمشا تالاپتار كونستيتۋتسيالىق زاڭدا ايقىندالۋى مۇمكىن، - دەدى ەرلان قارين.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرامىندا كىمدەر كىرگەنىن جازعان ەدىك.