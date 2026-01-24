قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى تولىعىمەن پروپورتسيونالدى تاسىلمەن سايلانادى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋدا قانداي ءتاسىل قولدانىلاتىنىن ناقتىلادى.
- قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ جۇيەسى تۋرالى ايتساق، جۇمىس توبى تولىعىمەن پروپورتسيونالدى تاسىلگە كوشۋدى ءبىراۋىزدان قولدادى. بۇل - مەملەكەت باسشىسى بىلتىرعى قىركۇيەكتەگى جولداۋىندا كوتەرگەن باستاما. سول كەزدە پرەزيدەنت: «ەگەر ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ قاجەت دەگەن ورتاق شەشىمگە كەلسەك، ونداي پارلامەنتتى تەك قانا پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا سايلاعان ءجون دەپ سانايمىن. بۇل - الەمدە كەڭىنەن تارالعان پارلامەنتتىك ءراسىم» دەگەن بولاتىن. پروپورتسيونالدى سايلاۋ جۇيەسى پارتيالاردىڭ كادرلىق ساياساتىن دامىتىپ، ينستيتۋتسيونالدىق ءرولىن ارتتىرا تۇسەدى، - دەدى ەرلان قارين.
ونىڭ پايىمداۋىنشا، بۇل ءتاسىل ساياسي كۇشتەردىڭ قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن دە كۇشەيتەدى.
- قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ وكىلەتتىلىك مەرزىمى تۋرالى ايتساق، مەملەكەت باسشىسى بۇعان قاتىستى ۇستانىمىن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ قىزىلوردادا وتكەن وتىرىسىندا ايتتى. ول «جاڭا پارلامەنتتە دەپۋتاتتاردى بەس جىل مەرزىمگە سايلاۋ كوزدەلىپ وتىر» دەپ ناقتى اتاپ ءوتتى. جۇمىس توبى دا وسى پايىمعا توقتادى. بۇل مەرزىم بولاشاق قۇرىلتاي قۇرامىن جاڭارتىپ وتىرۋ تۇرعىسىنان ءتيىمدى، ياعني سايلاۋ ناۋقاندارىنىڭ جيىلىگى جاعىنان العاندا قولايلى بولماق، - دەدى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرامىندا كىمدەر كىرگەنىن جازعان ەدىك.