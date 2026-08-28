قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارلارى سايلاندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا جوعارى زاڭ شىعارۋشى ورگان ءتوراعاسى ايبەك دادەبايدىڭ ءۇش ورىنباسارى سايلاندى. ولار: نۇرلان بەكنازاروۆ، ءدانيا ەسپايەۆا جانە دينارا زاكيەۆا.
- كەلەسى قارايتىن ماسەلەمىز - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارلارىن سايلاۋ تۋرالى.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلتايى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 11-بابىنىڭ 5-تارماعىنا سايكەس قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ءۇش ورىنباسارى بولادى. ولار ءتوراعانىڭ ۇسىنۋى بويىنشا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ جالپى سانىنىڭ كوپشىلىك داۋىسىمەن سايلانادى. سوندىقتان وزىمە بەرىلگەن قۇقىقتى پايدالانا وتىرىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا الدىمەن قۇرىلتاي دەپۋتاتى نۇرلان بەكنازاروۆتىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنامىن. نۇرلان قۇديار ۇلى - بەلگىلى مەملەكەت قايراتكەرى، كاسىبي بىلىكتىلىگى مول مامان، دەپۋتات رەتىندە دە تاجىريبەسى كوپ. ەكى رەت پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتى بولىپ سايلانعان، كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولعان، - دەدى ايبەك دادەباي.
ول ەكىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا بىلىكتى ەكونوميست، كوپ جىل باسشىلىق قىزمەتتە بانك سەكتورىندا جۇمىس ىستەگەن، پارلامەنتتىڭ سوڭعى سايلانىمدارىندا ءماجىلىس ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولعان «اق جول» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ءدانيا ەسپايەۆانى، ءۇشىنشى ورىنباسار لاۋازىمىنا كوپشىلىككە كەڭىنەن تانىمال قايراتكەر تۇلعا، قوعامدىق جانە قايىرىمدىلىق سالاسىندا تاجىريبەسى مول، ءماجىلىس دەپۋتاتى بولعان دينارا زاكيەۆانى ۇسىندى. ءۇش كانديداتۋرا دا دەپۋتتاردىڭ باسىم داۋىسىمەن قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمدارىنا سايلاندى.