قۇرىلتاي ءتوراعاسى قازاق ءتىلىن جەتىك ءبىلۋ كەرەك - پارلامەنتتىك رەفورما
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتى نۇرلان بەكنازاروۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا قۇرىلتاي ءتوراعاسىنا قويىلاتىن ەڭ نەگىزگى تالاپتى اتادى.
- قۇرىلتايدى مەملەكەتتىك ءتىلدى ەركىن مەڭگەرگەن دەپۋتاتتار اراسىنان قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ جالپى سانىنىڭ كوپشىلىك داۋسىمەن جاسىرىن داۋىس بەرۋ ارقىلى سايلانعان ءتوراعا باسقارادى. قۇرىلتاي ءتوراعاسى لاۋازىمىنا كانديداتۋرانى ق ر پرەزيدەنتى ۇسىنادى، - دەدى ول.
ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيادا قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ قىزمەتىن رەتتەيتىن رەگلامەنت تە ناقتىلانادى.
- ۇسىنىستارمەن قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن ق ر پرەزيدەنتى سايلاۋ قورىتىندىسى جاريالانعان كۇننەن باستاپ 30 كۇننەن كەشىكتىرمەي شاقىرۋى، قۇرىلتايدىڭ كەزەكتى سەسسيالارىن وتكىزۋ مەرزىمى ناقتىلانعان، - دەدى نۇرلان بەكنازاروۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل ايتىلىپ وتىرعان نورمالاردىڭ ءبارى ازىرگە ۇسىنىس قانا. نورمالاردىڭ قايسىسى قابىلدانىپ، قايسىسى اتا زاڭعا ەنبەيتىنىن رەفەرەندۋم شەشەدى.
ءدال قازىر كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە- پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.