قۇرىلتاي بيلىك جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتادى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى بولۋ - ەڭ الدىمەن، ەرەكشە ءسات. بۇل تۋرالى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بارشاڭىزعا ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋى قۇتتى بولسىن! بۇگىن ەلىمىز ءوزىنىڭ دامۋ جولىندا اسا ماڭىزدى كەزەڭگە اياق باستى. بۇل - مەملەكەتىمىز ءۇشىن ءمان- ماعىناسى ايرىقشا وقيعا، تاريحي ءسات. ءبىز ۇلت جىلناماسىنىڭ جاڭا پاراعىن اشىپ وتىرمىز. بۇگىن جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋم كەزىندە قازاقستان حالقى قولداعان جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس ەلىمىزدىڭ ءبىر پالاتالى زاڭ شىعارۋشى ورگانى - قۇرىلتاي رەسمي تۇردە ءوز جۇمىسىنا كىرىسەدى. بۇل -مەملەكەتىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسىنىڭ جاڭارۋ ۇدەرىسى ءدال وسى كۇننەن باستاۋ الادى دەگەن ءسوز،-دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ءتول تاريحىمىزدا قۇرىلتايدا مەملەكەتتىك ماڭىزى بار ماسەلەلەر كەڭىنەن تالقىلانىپ، ورتاق شەشىمدەر قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل ينستيتۋتتىڭ جاڭا كەزەڭدە دە ءجونى بولەك بولارى انىق. سەبەبى قۇرىلتاي بيلىك جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتادى، بۇكىل مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ جۇمىسىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى. قۇرىلتاي ۇلتتىق زاڭناما ساپاسىن ارتتىرۋ ارقىلى ەلىمىزدىڭ قۇقىقتىق نەگىزىن نىعايتا تۇسەدى. وسى تاريحي ميسسيانى اتقارۋ سىزدەرگە جۇكتەلىپ وتىر. قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى بولۋ - ەڭ الدىمەن، ەرەكشە ءسات. بۇل - ۇلكەن باقىت دەپ ايتساق، قاتە بولماس. وسى اسا ابىرويلى اتقا ساي لايىقتى قىزمەت ەتەسىزدەر دەپ سەنەمىن! - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇگىن استانادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلعانىن جازعان ەدىك.