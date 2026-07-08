قۇرىلتاي بارلىق مەملەكەتتىك ينستيتۋتتىڭ لەگيتيمدىلىگىنىڭ باستاۋى بولادى - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - ساياسات تانۋشى باقىتجان بۇقارباي «قۇرىلتاي سايلاۋى: كونستيتۋتسيالىق نەگىزدەر جانە ساياسي ترانسفورماتسيا» دەگەن اتاۋمەن ۇيىمداستىرىلعان ساراپشىلار الاڭىندا الداعى سايلاۋعا جانە قۇرىلتايدىڭ ءرولى قانداي بولاتىنىنا باعا بەردى.
- سايلاۋ ناۋقانى عانا ەمەس، قازاقستاندا جاڭا جۇيەنىڭ ساياسي قالىپتاسۋى ءجۇرىپ جاتىر. كونستيتۋتسيالىق رەفورما زاڭ قابىلدانعان كەزدە اياقتالمايدى. ول جاڭا ينستيتۋتتار جۇمىس ىستەي باستاعاندا، ارى قارايعى ومىرشەڭدىگىن دالەلدەيدى. سوندىقتان قۇرىلتاي سايلاۋى - كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ قورىتىندىسى ەمەس، كەرىسىنشە، ونىڭ پراكتيكالىق كەزەڭىنىڭ باستاۋى، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، رەفورمانىڭ ەڭ ماڭىزدى ەرەكشىلىگى - جەكەلەگەن مەملەكەتتىك ورگاندار ەمەس، قازىر ەلىمىزدەگى جاريا بيلىكتىڭ تۇتاس ارحيتەكتۋراسى وزگەرىپ جاتىر.
- ساياسات تانۋ عىلىمىندا ەڭ العاشقى قۇرىلعان ينستيتۋت ارى قاراي قۇرىلاتىن ينستيتۋتتاردىڭ لەگيتيمدىلگى مەن تۇراقتىلىعىنا اسەر ەتەدى. سونىمەن بىرگە، كەيىنگى قۇرىلعان ينستيتۋتتار العاشقى قۇرىلعان ينستيتۋتتىڭ تيىمدىلىگىنە قاراي بوي تۇزەيدى. بۇل وتە ماڭىزدى. كونستيتۋتسيالىق رەفورمادان كەيىن ەڭ العاشقى قۇرىلاتىن ينستيتۋت قۇرىلتاي بولعالى وتىر. سوندىقتان ونىڭ قالىپتاسقالى جاتقان ساياسي ارحيتەكتۋرانىڭ سىزباسىندا ماڭىزى زور. قۇرىلتاي سايلاۋى وتكەننەن كەيىن، ۆيتسە-پرەزيدەنت، ۇكىمەت، حالىق كەڭەسى سەكىلدى ينستيتۋتتار ىسكە كىرىسەدى. دەمەك، قۇرىلتاي بارلىق مەملەكەتتىك ينستيتۋتتىڭ لەگيتيمدىلىگىنىڭ باستاۋى بولادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى VIII شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى ايدوس سارىم قۇرىلتاي سايلاۋى ۇلكەن باستامالارعا جول اشاتىنىن ايتقان ەدى.