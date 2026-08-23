قۇرىلتاي-2026: سايلاۋ حرونيكاسى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋى باستالدى. Kazinform جىلدىڭ باستى ساياسي دوداسىنان ءماتىن ترانسلياتسياسىن ۇسىنادى.
08:31 - قازاقستاندىقتار تاڭ سارىدەن جاپپاي داۋىس بەرۋگە كەلىپ جاتىر.
08:30 - ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ 116 جاستاعى تۇرعىنى داۋىس بەردى.
08:18 - 11 مىڭنان استام وتانداسىمىز شەت ەلدە داۋىس بەرەدى. قازىرگى ۋاقىتتىڭ ولاردىڭ 228 ءى تاڭداۋ جاساپ ۇلگەردى.
07:44 - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرلان قارين استاناداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا ورنالاسقان 129-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە قۇرىلتاي سايلاۋىنا داۋىس بەردى.
07:00 - قازاقستاندا العاشقى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا داۋىس بەرۋ باستالدى. سايلاۋ كۇنى ەل اۋماعىندا جانە شەتەلدەگى قازاقستان وكىلدىكتەرىندە بارلىعى 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسى جۇمىس ىستەيدى.
06:00 - قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەرۋگە ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى بەلسەندى قاتىسىپ جاتىر.
06:00 - قوستانايداعى ق ر ۇلتتىق ۇلانىنىڭ 6697 اسكەري بولىمىندە ورنالاسقان 27-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە 300 دەن استام اسكەري قىزمەتشى داۋىس بەرۋدى باستادى. ۋچاسكەدەگى سايلاۋشىلاردىڭ 40 پايىزدان استامى العاش رەت داۋىس بەردى.
05:00 - سينگاپۋر، يندونەزيا جانە ۆەتنامدا قۇرىلتاي سايلاۋىنا داۋىس بەرۋ باستالدى.
04:00 - مالايزياداعى سايلاۋ ۋچاسكەسى ءوز جۇمىسىن باستادى.
04:00 - قىتايدا قۇرىلتاي سايلاۋىنا ارنالعان ۋچاسكەلەر جۇمىسىن سالتاناتتى تۇردە باستادى.
سايلاۋ ۋچاسكەلەرى قازاقستاننىڭ بەيجىڭدەگى ەلشىلىگىندە، سونداي-اق شاڭحاي، سيان جانە گونكونگتاعى ق ر باس كونسۋلدىقتارىندا اشىلدى.
03:00 - سەۋل (وڭتۇستىك كورەيا) مەن توكيودا (جاپونيا) سايلاۋ ۋچاسكەلەرى اشىلدى.
سەۋلدەگى سايلاۋ ۋچاسكەسىندە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ كورەيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتى اجار كارىمجانوۆا ءوز تاڭداۋىن جاسادى.
- مەن كورەيادا ءۇش جىلدان بەرى تۇرىپ، قازىرگى ۋاقىتتا كورەيا ۋنيۆەرسيتەتىندە ءبىلىم الىپ ءجۇرمىن. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى رەتىندە ەلىمىزدىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ماڭىزدى قوعامدىق-ساياسي ۇدەرىستەردەن تىس قالماۋعا جانە ءوز ۇلەسىمدى قوسۋعا تىرىسامىن، - دەدى اجار كارىمجانوۆا.
ال توكيوداعى سايلاۋ ۋچاسكەسىندە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ وتانداسىمىز الىشەر ازىمبايەۆ داۋىس بەردى. ول قازاق قوعامىنداعى ادىلەتتىلىك، زاڭدىلىق پەن دانالىقتىڭ سيمۆولى - ءبي بەينەسىندە كەلدى.
بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى. ەسكە سالساق، بيىل 1-شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ سايلاۋىن تاعايىنداۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.
ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن «ادىلەت»، ج س د پ، «بايتاق»، ق ح پ، «اۋىل» پارتياسى، «اق جول» جانە Respublica پارتياسىنىڭ تىزىمدەرىن تىركەدى. 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا 545 كانديدات ۇمىتكەر بولىپ وتىر.