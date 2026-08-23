قۇرىلتاي-2026: 8 ميلليوننان استام سايلاۋشى داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋىندا داۋىس بەرۋشىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلگەن 8 ميلليون 240 مىڭ ادام تاڭداۋ جاسادى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى اسەل ءجانابىلوۆا ايتتى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، استانانىڭ، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس، ساعات 16:00 دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە سايلاۋشىلاردىڭ داۋىس بەرۋگە قاتىسۋى مىناداي:
1. استانا قالاسى بويىنشا — 46,38 پايىز.
2. اباي وبلىسى بويىنشا — 71,18 پايىز.
3. اقمولا وبلىسى بويىنشا — 73,69 پايىز.
4. اقتوبە وبلىسى بويىنشا — 75,63 پايىز.
5. الماتى وبلىسى بويىنشا — 67,23 پايىز.
6. اتىراۋ وبلىسى بويىنشا — 63,37 پايىز.
7. باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا — 61,81 پايىز.
8. جامبىل وبلىسى بويىنشا — 69,11 پايىز.
9. جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا — 77,03 پايىز.
10. قاراعاندى وبلىسى بويىنشا — 70,91 پايىز.
11. قوستاناي وبلىسى بويىنشا — 70,09 پايىز.
12. قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا — 81,38 پايىز.
13. ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا — 65,86 پايىز.
14. پاۆلودار وبلىسى بويىنشا — 67,06 پايىز.
15. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا — 63,94 پايىز.
16. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا — 76,73 پايىز.
17. ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا — 64,29 پايىز.
18. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا — 79 پايىز.
19. الماتى قالاسى بويىنشا — 36,65 پايىز.
20. شىمكەنت قالاسى بويىنشا — 67,92 پايىز.
- جالپى، ەلىمىز بويىنشا ساعات 16:00 دە 8240336 سايلاۋشى بيۋللەتەن الدى. ول تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ 65,37 پايىزىن قۇرايدى. سايلاۋشىلاردىڭ داۋىس بەرۋگە قاتىسۋى تۋرالى كەلەسى اقپارات ساعات 18:00 دە بەرىلەدى، - دەدى ول.
قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىستى بارلىق جاڭالىقپەن مىنا سىلتەمەگە ءوتىپ وقي الاسىزدار. ەلىمىزدە تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋىندا 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا «ادىلەت»، ج س د پ، «بايتاق»، ق ح پ، «اۋىل» پارتياسى، «اق جول» جانە Respublica - بارلىعى 7 پارتيادان 545 كانديدات تىركەلگەن.