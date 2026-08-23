KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي-2026: 8 ميلليوننان استام سايلاۋشى داۋىس بەردى

    استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋىندا داۋىس بەرۋشىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلگەن 8 ميلليون 240 مىڭ ادام تاڭداۋ جاسادى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى اسەل ءجانابىلوۆا ايتتى.

    ا
    Фото: Kazinform

    ونىڭ مالىمەتىنشە، استانانىڭ، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس، ساعات 16:00 دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە سايلاۋشىلاردىڭ داۋىس بەرۋگە قاتىسۋى مىناداي:

    1. استانا قالاسى بويىنشا — 46,38 پايىز.

    2. اباي وبلىسى بويىنشا — 71,18 پايىز.

    3. اقمولا وبلىسى بويىنشا — 73,69 پايىز.

    4. اقتوبە وبلىسى بويىنشا — 75,63 پايىز.

    5. الماتى وبلىسى بويىنشا — 67,23 پايىز.

    6. اتىراۋ وبلىسى بويىنشا — 63,37 پايىز.

    7. باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا — 61,81 پايىز.

    8. جامبىل وبلىسى بويىنشا — 69,11 پايىز.

    9. جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا — 77,03 پايىز.

    10. قاراعاندى وبلىسى بويىنشا — 70,91 پايىز.

    11. قوستاناي وبلىسى بويىنشا — 70,09 پايىز.

    12. قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا — 81,38 پايىز.

    13. ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا — 65,86 پايىز.

    14. پاۆلودار وبلىسى بويىنشا — 67,06 پايىز.

    15. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا — 63,94 پايىز.

    16. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا — 76,73 پايىز.

    17. ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا — 64,29 پايىز.

    18. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا — 79 پايىز.

    19. الماتى قالاسى بويىنشا — 36,65 پايىز.

    20. شىمكەنت قالاسى بويىنشا — 67,92 پايىز.

    - جالپى، ەلىمىز بويىنشا ساعات 16:00 دە 8240336 سايلاۋشى بيۋللەتەن الدى. ول تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ 65,37 پايىزىن قۇرايدى. سايلاۋشىلاردىڭ داۋىس بەرۋگە قاتىسۋى تۋرالى كەلەسى اقپارات ساعات 18:00 دە بەرىلەدى، - دەدى ول.

    قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىستى بارلىق جاڭالىقپەن مىنا سىلتەمەگە ءوتىپ وقي الاسىزدار. ەلىمىزدە تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋىندا 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا «ادىلەت»، ج س د پ، «بايتاق»، ق ح پ، «اۋىل» پارتياسى، «اق جول» جانە Respublica - بارلىعى 7 پارتيادان 545 كانديدات تىركەلگەن.

    بيلىك جانە ساياسات سايلاۋ-2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور