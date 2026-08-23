KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي-2026: 4,6 ميلليوننان استام ازامات داۋىس بەردى

    استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋىندا داۋىس بەرۋشىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلگەن 4670816 ادام تاڭداۋ جاسادى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى ءلاززات سۇيىندىك ايتتى.

    ا
    Фото: Қарағанды облысының әкімдігі

    ونىڭ مالىمەتىنشە، استانانىڭ، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس، ساعات 12:00 دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە سايلاۋشىلاردىڭ داۋىس بەرۋگە قاتىسۋى مىناداي:

    1. استانا قالاسى بويىنشا - 35,28 پايىز.

    2. اباي وبلىسى بويىنشا - 38,51 پايىز.

    3. اقمولا وبلىسى بويىنشا - 39,57 پايىز.

    4. اقتوبە وبلىسى بويىنشا - 42,53 پايىز.

    5. الماتى وبلىسى بويىنشا - 39,05 پايىز.

    6. اتىراۋ وبلىسى بويىنشا - 35,84 پايىز.

    7. باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 35,49 پايىز.

    8. جامبىل وبلىسى بويىنشا - 35,54 پايىز.

    9. جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا - 47,29 پايىز.

    10. قاراعاندى وبلىسى بويىنشا - 40,56 پايىز.

    11. قوستاناي وبلىسى بويىنشا - 34,72 پايىز.

    12. قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا - 4759 پايىز.

    13. ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا - 34,68 پايىز.

    14. پاۆلودار وبلىسى بويىنشا - 35,74 پايىز.

    15. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 38,13 پايىز.

    16. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا - 43,14 پايىز.

    17. ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا - 34,93 پايىز.

    18. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 41,89 پايىز.

    19. الماتى قالاسى بويىنشا - 17,87 پايىز.

    20. شىمكەنت قالاسى بويىنشا - 41,60 پايىز.

    - جالپى، ەلىمىز بويىنشا ساعات 12:00 دە 4670816 سايلاۋشى بيۋللەتەن الدى. ول تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ 37,05 پايىزىن قۇرادى. سايلاۋشىلاردىڭ داۋىس بەرۋگە قاتىسۋى تۋرالى كەلەسى اقپارات ساعات 14:00 دە بەرىلەدى، - دەدى ول.

    بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ ءوتىپ جاتىر. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.

    بيلىك جانە ساياسات سايلاۋ-2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور