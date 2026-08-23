قۇرىلتاي-2026: 4,6 ميلليوننان استام ازامات داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋىندا داۋىس بەرۋشىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلگەن 4670816 ادام تاڭداۋ جاسادى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى ءلاززات سۇيىندىك ايتتى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، استانانىڭ، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس، ساعات 12:00 دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە سايلاۋشىلاردىڭ داۋىس بەرۋگە قاتىسۋى مىناداي:
1. استانا قالاسى بويىنشا - 35,28 پايىز.
2. اباي وبلىسى بويىنشا - 38,51 پايىز.
3. اقمولا وبلىسى بويىنشا - 39,57 پايىز.
4. اقتوبە وبلىسى بويىنشا - 42,53 پايىز.
5. الماتى وبلىسى بويىنشا - 39,05 پايىز.
6. اتىراۋ وبلىسى بويىنشا - 35,84 پايىز.
7. باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 35,49 پايىز.
8. جامبىل وبلىسى بويىنشا - 35,54 پايىز.
9. جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا - 47,29 پايىز.
10. قاراعاندى وبلىسى بويىنشا - 40,56 پايىز.
11. قوستاناي وبلىسى بويىنشا - 34,72 پايىز.
12. قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا - 4759 پايىز.
13. ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا - 34,68 پايىز.
14. پاۆلودار وبلىسى بويىنشا - 35,74 پايىز.
15. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 38,13 پايىز.
16. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا - 43,14 پايىز.
17. ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا - 34,93 پايىز.
18. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 41,89 پايىز.
19. الماتى قالاسى بويىنشا - 17,87 پايىز.
20. شىمكەنت قالاسى بويىنشا - 41,60 پايىز.
- جالپى، ەلىمىز بويىنشا ساعات 12:00 دە 4670816 سايلاۋشى بيۋللەتەن الدى. ول تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ 37,05 پايىزىن قۇرادى. سايلاۋشىلاردىڭ داۋىس بەرۋگە قاتىسۋى تۋرالى كەلەسى اقپارات ساعات 14:00 دە بەرىلەدى، - دەدى ول.
بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ ءوتىپ جاتىر. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.