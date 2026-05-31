قۇرلىق اسكەرلەرىندە ءۇش مىڭنان اسا سارباز وتانعا ادال بولۋعا انت بەردى
استانا. KAZINFORM - سالتاناتتى ءىس-شارا شىمكەنت، گۆاردەيسك، اباي، قاراعاندى، اياگوز، پريوزەرسك، وسكەمەن جانە تاراز گارنيزوندارىنداعى اسكەري بولىمدەردە ءوتتى، دەپ حابارلايدى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وعان قۇرلىق اسكەرلەرى قولباسشىلىعىنىڭ وكىلدەرى، سارباز انالارى كوميتەتىنىڭ مۇشەلەرى، قارۋلى كۇشتەردىڭ ارداگەرلەرى، سونداي-اق مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارى قاتىستى.
كوكتەمگى شاقىرىلعان ءۇش مىڭنان استام سارباز جاس جاۋىنگەر كۋرسىنان وتكەننەن اسكەري انت قابىلداپ، وتانعا ادال بولۋعا جانە ونى قورعاۋعا ءاردايىم دايىن ەكەندىكتەرىن مالىمدەدى.
31775 اسكەري بولىمىندە اسكەري قىزمەتشىلەر مەن قوناقتاردى وسى ايتۋلى وقيعامەن «استانا» وڭىرلىك قولباسشىلىعى اسكەرلەرى قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارى پولكوۆنيك ەربولات شەرىمبەتوۆ قۇتتىقتادى.
- اسكەري انت - بۇل ەلگە قىزمەت ەتۋدى، ونىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن بەيبىت بولاشاعىن قورعاۋدى سانالى تۇردە تاڭداۋ. سىزدەر وتان قورعاۋشىلاردىڭ بىرنەشە بۋىنى قالىپتاستىرعان داڭقتى داستۇرلەردى ساقتاپ، ونى ودان ءارى جالعاستىرادى دەپ سەنەمىز. اسكەر سىزدەردىڭ مىنەزدەرىڭىزدى شىڭداپ، تارتىپكە باۋلىپ، شىنايى پاتريوتيزمدى قالىپتاستىراتىن ۇلكەن مەكتەپ بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
بۇل كۇن جاس ساربازدار ءۇشىن ار-نامىسقا، بورىش پەن ەل الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىككە نەگىزدەلگەن ءومىردىڭ جاڭا كەزەڭىنىڭ باستالۋىن ءبىلدىردى. قاراعاندى قالاسىنان پريوزەرسك گارنيزونىنداعى 06708 اسكەري بولىمىنە شاقىرىلعان قاتارداعى جاۋىنگەر ستانيسلاۆ الەنكين ءوز اسەرىن جەتكىزدى.
- انت سوزدەرىن ايتقان ساتتە ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىندىم. ەلىمە دەگەن ماقتانىشىم ارتىپ، اسكەري بورىشتىڭ ماڭىزىن تەرەڭ ءتۇسىندىم. كومانديرلەردىڭ قولداۋى مەن تۋعاندارىمنىڭ قاتىسۋى ماعان سەنىم بەردى. ەندى ابىرويمەن قىزمەت ەتىپ، جاقىندارىمنىڭ ءۇمىتىن اقتاۋعا دايىنمىن، - دەدى سارباز.
اسكەري بولىمدەرگە كەلگەن قوناقتار ءۇشىن مازمۇندى باعدارلاما ۇيىمداستىرىلدى. اسكەري قىزمەتشىلەر جاۋىنگەرلىك دايىندىق ەلەمەنتتەرىن، قويان-قولتىق ۇرىس تاسىلدەرىن، ساپتىق جاتتىعۋلارداعى ۇيلەسىمدىلىك پەن دالدىكتى كورسەتتى.
اسكەري بولىمدەردىڭ قولباسشىلىعى اتا-انالاردى ۇلدارىنىڭ قىزمەت ەتۋ جاعدايلارى تۋرالى جان-جاقتى اقپاراتتاندىرۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولدى. قوناقتارعا اسكەري ءبولىم اۋماعىنا ەكسكۋرسيا وتكىزىلىپ، قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكا، قىزمەت ەتۋ جاعدايلارى جانە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ كۇندەلىكتى تۇرمىس-تىرشىلىگى تانىستىرىلدى.
- بۇل مەن ءۇشىن تولقىنىس پەن ماقتانىشقا تولى ەرەكشە كۇن. بۇگىن وتانعا انت بەرگەن جاس ساربازدار ەلىمىزدىڭ تىنىشتىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ سياقتى قۇرمەتتى مىندەتتى اتقارادى. ولارعا زور دەنساۋلىق، ادال قىزمەت جانە رۋح مىقتىلىعىن تىلەيمىن. سونداي-اق ۇلدارىمىزدىڭ بويىنا ءتارتىپ، جاۋاپكەرشىلىك جانە اسكەري بورىشقا ادالدىق سياقتى اسىل قاسيەتتەردى ءسىڭىرىپ جۇرگەن كومانديرلەرگە شىنايى العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى اباي گارنيزونىنداعى 10810 اسكەري بولىمىندە قىزمەت ەتەتىن ساربازداردىڭ ءبىرىنىڭ اناسى نۇرگۇل الىمبايەۆا.
سالتاناتتى راسىمگە قاتىسا الماعاندار ءۇشىن اسكەري بولىمدەردەن الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستارىندا تىكەلەي ەفير ۇيىمداستىرىلدى.
ونلاين ترانسلياتسيانىڭ ارقاسىندا مىڭداعان قازاقستاندىق جاس ساربازداردىڭ ومىرىندەگى ەڭ ماڭىزدى ساتتەردىڭ بىرىنە كۋا بولىپ، ولاردىڭ اسكەري قىزمەتىندەگى جاڭا كەزەڭنىڭ باستالۋ قۋانىشىن بىرگە ءبولىستى.
وسىعان دەيىن اسكەري كافەدرالاردىڭ 13 مىڭعا جۋىق كۋرسانتى وتانعا ادال بولۋعا انت بەرگەنىن جازدىق.