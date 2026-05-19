قۇربان ايت - 2026: ەلىمىز بويىنشا ايت نامازىنىڭ كەستەسى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات – 27-مامىر - قۇربان ايت مەيرامىنىڭ العاشقى كۇنى. قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى ەلىمىز بويىنشا ايت نامازىنىڭ كەستەسىن جاريالادى.
قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ (ق م د ب) كۇنتىزبەسىنە سايكەس 2026-جىلى قۇربان ايت 27-29-مامىر ارالىعىندا وتەدى.
قۇربان ايتتىڭ العاشقى كۇنى – 27-مامىر، بۇل كۇن قازاقستاندا رەسمي دەمالىس كۇنى بولىپ ەسەپتەلەدى. 2026-جىلى قۇربان ايت سارسەنبىگە سايكەس كەلەدى، سوندىقتان ازاماتتاردى جۇمىس اپتاسىنىڭ ورتاسىندا قوسىمشا دەمالىس كۇنى كۇتىپ تۇر.
قۇربان ايت قانداي مەرەكە؟
قۇربان ايت - يسلامداعى باستى مەرەكەلەردىڭ ءبىرى. ول رامازان ايى اياقتالعاننان كەيىن 70 كۇننەن سوڭ اتاپ وتىلەدى. مەرەكە تاڭعى ايت نامازىنان باستالىپ، كەيىن قۇرباندىق شالىنادى. ەت وتباسى مۇشەلەرىنە، كورشىلەرگە، دوستارعا جانە كومەككە مۇقتاج جاندارعا تاراتىلادى.