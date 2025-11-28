قۇقىق قورعاۋ مارتەبەسى بار دەربەس كەدەن قىزمەتى قالپىنا كەلتىرىلە مە - بەكتەنوۆ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ قۇقىق قورعاۋ مارتەبەسى بار دەربەس كەدەن قىزمەتى قالپىنا كەلتىرۋگە قاتىستى ساۋالىنا جاۋاپ بەردى.
- بۇگىنگى تاڭدا ۇكىمەت كەدەن جۇيەسىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا، سيفرلاندىرۋعا جانە كاسىبيلەندىرۋگە، بيۋدجەتتىڭ تولىعىپ تۇرۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە مەملەكەتتىڭ ەكونوميكالىق مۇددەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان جۇيەلى ساياسات جۇرگىزىپ جاتىر. جازىلعانداردى ەسكەرە وتىرىپ، قۇقىق قورعاۋ مارتەبەسى بار دەربەس كەدەن قىزمەتىن قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسى قازىرگى ۋاقىتتا باسىمدىق رەتىندە قاراستىرىلمايدى. ويتكەنى مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنىڭ قازىرگى قۇرىلىمى ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، باقىلاۋ جانە حالىقارالىق ءوزارا ءىس- قيمىل جونىندەگى مىندەتتەردى ءتيىمدى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت پروتسەستەردى ودان ءارى جەتىلدىرۋگە، كادرلىق الەۋەتتى نىعايتۋعا جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋ سالاسىنداعى رەفورمالاردى ىسكە اسىرۋدى جالعاستىراتىندىعىنا نازار اۋدارتادى.
بۇعان دەيىن پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين كەدەن قىزمەتىنىڭ قاداعالاۋ فۋنكسياسىن كەڭەيتۋگە باس پروكۋراتۋرا قارسى بولىپ وتىرعانىن ايتقان ەدى.