قۇمار ويىن ويناعان 25 مەملەكەتتىك قىزمەتشى جۇمىستان شىعارىلدى - اگەنتتىك
قىزىلوردا. KAZINFORM - بيىلعى جارتىجىلدىقتا قۇمار ويىندارعا قاتىستى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى شەكتەۋلەردى ساقتاماعان 25 مەملەكەتتىك قىزمەتشى قىزمەتىنەن بوساتىلدى. بۇل تۋرالى قىزىلوردادا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ باستاماسىمەن وتكەن ادەپ جونىندەگى ۋاكىلدەردىڭ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا ايتىلدى.
مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقباي «ادىلەتتى قازاقستان - ادال ازامات» قاعيداتتارىن مەملەكەتتىك اپپارات جۇمىسىندا بەكەم ورنىقتىرۋ - ستراتەگيالىق ماڭىزدى مىندەت ەكەنىن ايتتى.
بۇل رەتتە ولاردىڭ قۇمار ويىندارعا قاتىسۋىن، تىيىم سالىنعان زاتتاردى قولدانۋ سياقتى بۇزۋشىلىقتاردى بولدىرماۋ، سونداي-اق ادالدىق قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن جەمقورلىققا قارسى مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت.
وعان قوسا، مەملەكەتتىك قىزمەتىشلەردىڭ وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى ساقتاۋى دا ماڭىزدى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرمەك.
- پرەزيدەنت جولداۋىندا ايتىلعان «زاڭ جانە ءتارتىپ» - مەملەكەتىمىزدىڭ مىزعىماس تۇعىرى. قوعامدا وسى قاعيدانى تۇبەگەيلى ورنىقتىرۋ ءۇشىن بارلىق قۇزىرلى ورگاندار اراسىندا ورتاق كوزقاراس پەن ورتاق ۇستانىم بولۋعا ءتيىس. بۇل ەڭ الدىمەن، ەشبىر قۇقىقبۇزۋشىلىققا جول بەرمەۋ قاعيداسى، ياعني كەز كەلگەن زاڭسىزدىققا قارسى تۇرۋ دەگەن ۇستانىم. سوندىقتان مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وسى باعىتتاعى جۇمىسىن بارىنشا قولداۋ قاجەت. سوندا عانا ەلىمىزدە قۇقىقبۇزۋشىلىققا، وزبىرلىق پەن زورلىق-زومبىلىققا قارسى سانا-سەزىم قالىپتاسادى، قوعامعا جات كەز كەلگەن ارەكەتكە توزبەۋشىلىك پايدا بولادى، - دەدى دارحان جازىقباي.
اگەنتتىك ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك ورگانداردا جاڭادان پروفيلاكتيكا قىزمەتىن قۇرۋ كوزدەلىپ وتىر. ونىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى - جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋ شارالارىن قامتاماسىز ەتۋ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ ساپاسىنا ىشكى باقىلاۋ جۇرگىزۋ، ۆەدومستۆولىق باعىنىستى ۇيىمدار قىزمەتىن، ونىڭ ىشىندە كومپلاەنس-قىزمەتتەردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ بولماق.
سونداي-اق، ەرەكشە نازار اۋداراتىن ماڭىزدى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - قىزمەتتىك تەرگەپ-تەكسەرۋ راسىمدەرىنىڭ ينستيتۋتسيونالدىق تۇردە قايتا قۇرىلۋى. بۇل رەتتە كادر قىزمەتتەرىنىڭ نەگىزگى مىندەتى پەرسونالدى دامىتۋ مەن ءتيىمدى كادرلىق ساياساتتى جۇرگىزۋگە باعىتتالسا، قىزمەتتىك تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ جانە جۇرگىزۋ وكىلەتتىگى تولىقتاي پروفيلاكتيكا قىزمەتىنە بەرىلەدى.
بۇل وزگەرىستەر جاڭا زاڭ جوباسىندا ناقتى قاراستىرىلعان، ونى ىسكە اسىرۋدا ادەپ جونىندەگى ۋاكىلدەر جەتەكشى ءرول اتقارادى. ولار اگەنتتىكتىڭ وكىلدەرى رەتىندە مەملەكەتتىك ورگاندارعا ءىس ساپارعا جىبەرىلەدى.
سونىمەن بىرگە، بۇل فورۋمدا جاڭارتىلعان انت ءماتىنى دە تالقىلاندى. وندا مەملەكەتتىك قىزمەتشىنى تەك قۇقىقتىق عانا ەمەس، مورالدىق مىندەتتەر دە جۇكتەلگەن مەملەكەتتىڭ وكىلى رەتىندە ايقىندالعان.
فورۋمعا قاتىسۋشىلار ادەپ جونىندەگى ۋاكىلدەردىڭ دەربەستىگىن كۇشەيتۋگە جانە ولارعا جۇكتەلەتىن مىندەتتەردى ءتيىمدى ورىنداۋ تەتىكتەرىنە قاتىستى ويلارىن ورتاعا سالدى. قازىرگى تاڭدا رەسپۋبليكا بويىنشا مەملەكەتتىك ورگانداردا 770 ادەپ جونىندەگى ۋاكىل قىزمەت ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەتتىك قىزمەتكە ورنالاسۋدى بارىنشا جەڭىلدەتۋ شارالارى ناتيجەسىندە جوعارى وقۋ ورنىن جاقسى كورسەتكىشپەن اياقتاعان 588 تۇلەك اۋداندىق جانە اۋىلدىق جەرلەردە تومەنگى لاۋازىمدارعا كونكۋرسسىز قابىلدانىپ، ەڭبەك ەتىپ ءجۇر.
كەلەسى جىلدان باستاپ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر جۇمىسقا تەك ونلاين قابىلدانادى. «ە- Qyzmet» جانە «ءبىرىڭعاي كادر جۇيەسى» پورتالدارى ىرىكتەۋدە اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتىپ، ادامي فاكتورعا جول بەرمەيدى.