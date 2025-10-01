قازىرگىدەي قۇبىلمالى زاماندا ساپالى بىلىممەن قاتار، سانالى تاربيەنىڭ ماڭىزى ەرەكشە - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇستازدار كۇنىمەن قۇتتىقتاۋىندا ۇستاز بولۋ ناعىز بىلىكتى، دارىندى، شەبەر ماماننىڭ عانا قولىنان كەلەتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونداي-اق پرەزيدەنت مۇعالىمنىڭ ەڭبەگى سوعان ساي لايىقتى باعالانۋعا ءتيىس ەكەنىنە توقتالدى.
- قازىر ءبىلىم نارىعىندا باسەكە كۇشەيدى، كوپتەگەن جاستارىمىز ۇستاز بولۋعا ۇمتىلىپ جاتىر. اسىرەسە، مەكتەپتى «التىن بەلگىمەن» بىتىرگەن تۇلەكتەردىڭ اراسىندا مۇعالىمدىك جولىن تاڭداعاندار كوپ. بۇل - وتە جاقسى ءۇردىس. مەملەكەت مۇنداي ازاماتتاردى ءاردايىم قولدايدى. بيىل مۇعالىمدەر دايارلاۋ ءۇشىن 13 مىڭنان استام گرانت ءبولىندى. بۇل - ەلىمىزدەگى بارلىق گرانتتىڭ بەستەن بىرىنە جۋىعى دەگەن ءسوز. جالپى، ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا جۇيەلى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر، ناتيجەسى دە جاقسى دەپ ايتۋعا بولادى. مىسالى، بىلتىردان بەرى مىڭنان استام وقۋشى ءتۇرلى پاننەن حالىقارالىق ءبىلىم سايىسىندا جەڭىمپاز اتاندى. بۇل - ۇستازداردىڭ بەلسەندى جۇمىسىنىڭ جەمىسى، دارىندى جاستارىمىزدىڭ تاباندى ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى. مەن تامىز ايىندا وليمپيادا جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىن اقورداعا شاقىرىپ، ولارعا ارنايى سەرتيفيكاتتار تابىستادىم. بۇل ءداستۇر جالعاسىن تابادى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ەل جاستارىنا زور ءۇمىت ارتىپ، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ ەرتەڭىنە ۇلكەن سەنىممەن قارايتىنىن جەتكىزدى.
- قازىرگىدەي قۇبىلمالى زاماندا ساپالى بىلىممەن قاتار، سانالى تاربيەنىڭ ماڭىزى ەرەكشە. ءبىز وسى ماسەلەگە باسا نازار اۋدارۋىمىز كەرەك. بۇل ىسكە مەملەكەت تە، مەكتەپ تە، وتباسى دا بىردەي اتسالىسۋى قاجەت. بيىلدان باستاپ بارلىق مەكتەپتىڭ وقىتۋ ۇدەرىسىنە «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى ەنگىزىلىپ جاتىر. باستى ماقسات - جاس ۇرپاقتىڭ ساناسىنا جالپىۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ءسىڭىرۋ، ولاردى وتانشىل رۋحتا تاربيەلەۋ. قازىرگى تاڭدا بۇكىل حالىق «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋعا قوماقتى ۇلەس قوسىپ، وسى ماڭىزدى جۇمىسقا بەلسەندى تۇردە اتسالىسۋدا. «تازا قازاقستان» جالپىۇلتتىق قوزعالىسى - جاي ناۋقان ەمەس، بۇل - ءمان-ماعىناسى تەرەڭ، ەلىمىزدىڭ بولاشاعىنا تىكەلەي قاتىسى بار جۇمىس. سوندىقتان مەن بارلىق مۇعالىمدەر قاۋىمىنا وسى باستاماعا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن العىس ايتامىن. مۇنىڭ ءبارى، تۇپتەپ كەلگەندە، ۇلت ساپاسىنىڭ مىقتى بولۋىنا اسەر ەتەدى. جالپى، الدا ءالى دە كوپ جۇمىس بار. مەن تامىز كونفەرەنتسياسىندا ءبىلىم بەرۋ ىسىنە قاتىستى ءبىرقاتار وزەكتى ماسەلەگە ارنايى توقتالدىم. ۇكىمەتكە ناقتى تاپسىرمالار بەردىم. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بارلىق جۇمىستى ۋاقتىلى ءارى ساپالى ورىنداۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇعالىمدەردى ۇستازدار كۇنىمەن قۇتتىقتاعانى تۋرالى جازدىق.