قازىرگى ينۆەستيسيا تارتۋ ساياساتى ماردىمدى دەپ ايتا المايمىن - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى قازاقستان حالقىنا جولداۋى كەزىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ەلىمىزگە قوماقتى ينۆەستيسيا تارتۋ كەرەك. قازىر دۇنيەجۇزىندە ينۆەستيسياعا تالاس كۇشەيىپ بارادى. جاڭا ينۆەستيسيالىق كەزەڭدى باستاۋ قاجەت. قازىرگى ينۆەستيسيا تارتۋ ساياساتى ماردىمدى دەپ ايتا المايمىن. قاراجاتتىڭ كوبى شيكىزات سالالارىنا قۇيىلىپ جاتىر. جالپى، بۇل - جامان ەمەس. وسىنداي ينۆەستيسيالار بىزگە قاجەت. ءبىراق، قازىر الدىمىزدا تۇرعان مىندەت باسقا. بۇل - وڭدەۋ سالاسىنا كوبىرەك قاراجات تارتۋ، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت ۇكىمەت ينۆەستيسيا ساياساتىنا باسقاشا كوزقاراسپەن قاراۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قاجەت بولسا، جوعارى تەحنولوگيالارعا سالىناتىن ينۆەستيسيالارعا جەڭىلدىك بەرۋگە بولادى. سونداي-اق مەملەكەتتىڭ ينۆەستيسياسى مەن جەكە بيزنەستىڭ ءىرى بيزنەستىڭ باستامالارىنا بىردەي نازار اۋدارۋ قاجەت. ءىرى ينۆەستورلارمەن قاتار، ورتا جانە شاعىن ينۆەستورلارمەن تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەۋ كەرەك. قاراجاتتىڭ قاي باعىتقا، قانداي ماقساتپەن جانە قانشا كولەمدە قاجەت ەكەنىن ناقتى ءبىلۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.