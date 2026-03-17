قازىرگى بيلىك ينستيتۋتتارىن رەفورمالاپ، جاڭاسىن قۇرۋ مىندەتى تۇر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت قاراۋىنا پرەزيدەنت، قۇرىلتاي، حالىق كەڭەسى، استانانىڭ مارتەبەسى جانە ەلىمىزدىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى جاڭا بەس كونستيتۋتسيالىق زاڭ ەنگىزىلەتىنىن ايتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- الدىمىزدا اۋقىمدى جۇمىس تۇرعانىن، ءبىز مەملەكەتىمىزدى جان-جاقتى جاڭعىرتۋ جولىن ەندى عانا باستاعانىمىزدى ايرىقشا اتاپ وتكىم كەلەدى.
دۇنيە دۇربەلەڭگە تولىپ، اينالامىزدا تۇراقسىزدىق بەلەڭ العان جاعدايدا بۇل جولدى ەڭسەرۋدىڭ وڭاي بولمايتىنى، ءتۇرلى كەدەرگىمەن بەتپە-بەت كەلەتىنىمىز انىق. الايدا جولدىڭ قيىندىعىنا قاراماي، العا قادام باسۋىمىز كەرەك.
ول ءۇشىن ۇلتىمىز اۋىزبىرشىلىك تانىتىپ، جاۋاپتى ءارى جاسامپاز پاتريوتيزمنىڭ، تەرەڭ ءبىلىم مەن كاسىبيلىكتىڭ ۇلگىسىن كورسەتۋى قاجەت. ءبىز كوزدەگەن ماقساتىمىزعا جەتەمىز. جەڭىمپاز بولۋعا مىندەتتىمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
- مەن بۇگىن قول قويعان جارلىق اتا زاڭ ەرەجەلەرىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى مەن شارالارىن ايقىندايدى.
كوپ ۇزاماي پارلامەنت قاراۋىنا پرەزيدەنت، قۇرىلتاي، حالىق كەڭەسى، استانانىڭ مارتەبەسى جانە ەلىمىزدىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى جاڭا بەس كونستيتۋتسيالىق زاڭ ەنگىزىلەدى.
سونىمەن قاتار سەگىز كونستيتۋتسيالىق زاڭعا جانە 60 تان استام زاڭعا، سونىڭ ىشىندە نەگىزگى كودەكستەرگە تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ قاجەت.
زاڭ شىعارۋ ۇدەرىسى الداعى پارلامەنت سايلاۋىمەن قاتار جۇرەدى. سايلاۋدى جاڭا سەسسيانىڭ اشىلۋىنا دەيىن وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. سول ۋاقىتقا دەيىن ءتيىستى زاڭنامالىق بازا ازىرلەۋدى تولىقتاي اياقتاعان ءجون.
ەلىمىزدى قۇقىقتىق جانە ساياسي تۇرعىدان تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ جىل سوڭىنا دەيىن، ءتىپتى، كەلەسى جىلى دا جالعاسۋى مۇمكىن. الدىمىزدا قازىرگى بيلىك ينستيتۋتتارىن رەفورمالاپ، جاڭاسىن قۇرۋ، سونداي-اق ولاردىڭ قۇرىلىمى مەن كادرلىق قۇرامىن وزگەرتۋ مىندەتى تۇر.
كونستيتۋتسيانىڭ تىڭ قاعيداتتارى قۇقىقتىق، ەكونوميكالىق، قوعامدىق-ساياسي ءومىرىمىزدىڭ، باسقاشا ايتقاندا، تۇتاس تىنىس-تىرشىلىگىمىزدىڭ اجىراماس بولشەگىنە اينالادى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدى.