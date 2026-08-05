قازگيدرومەت تامىزدا كەي وڭىرلەردە قۇرعاقشىلىق قاۋپى جوعارى ەكەنىن بولجادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق سينوپتيكتەرى تامىز ايىنا ارنالعان قۇرعاقشىلىق بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، تامىز ايىندا اتموسفەرالىق قۇرعاقشىلىق كەلەسى وڭىرلەردە بولۋى ىقتيمال:
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ بوكەي وردا جانە جانىبەك اۋداندارىندا؛
اقتوبە وبلىسىنىڭ شالقار جانە ىرعىز اۋداندارىندا؛
اتىراۋ وبلىسى قۇرمانعازى اۋدانىندا؛
الماتى وبلىسىنىڭ بالقاش اۋدانىندا؛
جامبىل وبلىسىنىڭ مويىنقۇم، قورداي، سارىسۋ، تالاس جانە جامبىل اۋداندارىندا؛
تۇركىستان وبلىسىنىڭ ارىس، سوزاق، قازىعۇرت، ورداباسى، شاردارا، جەتىساي، بايدىبەك جانە كەلەس اۋداندارىندا؛
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قازالى، قارماقشى، شيەلى اۋداندارىندا جانە قىزىلوردا قالاسىندا.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ تيميريازيەۆ اۋدانىندا جانە قوستاناي وبلىسىنىڭ ۇزىنكول اۋدانىندا ءبىرقالىپتى ىلعالدى جاعداي بولجانادى.
ەلىمىزدىڭ قالعان اۋماعىندا ىلعالدانۋ جاعدايى نورماعا جۋىق بولجانادى. بولجام www.agrodata.kz قوسىمشاسىندا جانە «قازگيدرومەت» ر م ك رەسمي سايتىندا جاريالانعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق عالىمدار قۇرعاقشىلىققا ءتوزىمدى جاڭا سورتتاردى پاتەنتتەگەنىن جازعان ەدىك.