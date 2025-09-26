قازىر الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى حالىققا اقىل ايتاتىندار كوبەيىپ كەتتى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا جۇرتتىڭ قارجىلىق، اقپاراتتىق، سيفرلىق جانە باسقا دا سالاداعى ساۋاتىن ارتتىرۋ ماسەلەسىن كوتەردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- عالىمدار ءاردايىم جاسامپازدىق جارشىسى بولۋعا ءتيىس. قازىر الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى حالىققا اقىل ايتاتىندار كوبەيىپ كەتتى. ولاردىڭ اراسىندا جالعان اقپارات تاراتىپ، جۇرتتى اداستىراتىن ادامدار از ەمەس. وسىنداي ساناسىز، پيعىلى ارام ادامداردىڭ تەرىس ىقپالىنا ءتۇسىپ، كەيبىر جاستار عالامتوردا نەشە ءتۇرلى وسەك نەمەسە حالىقتى ارانداتۋدى كوزدەيتىن ماتەريالدار جازا باستادى. ءبىراق وسى جەردە ءبىر ماسەلە بار. ءتيىستى مەكەمەلەر زاماناۋي تەحنولوگيالاردى پايدالانا وتىرىپ، وسىنداي دەسترۋكتيۆتى جازبالاردى جازاتىن ادامداردىڭ اتى-ءجونىن، تۇراتىن جەرىن، ءبارىن انىقتاپ الىپ جاتىر. ولار جاس بولعاننان كەيىن ازىرگە ءتۇسىندىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلۋدە. ءبىراق مۇنداي ارەكەتتەر جالعاسا بەرسە، ءتيىستى مەكەمەلەر زاڭ مەن ءتارتىپ تۇجىرىمداماسىن ورىنداۋ ءۇشىن باسقا شارا قولدانۋعا ءماجبۇر بولادى. مۇنداي ساتتە عالىمدار ءۇنسىز قالماۋى كەرەك، جاستار اراسىندا، جالپى قوعامدا جان-جاقتى اعارتۋ جۇمىسىن جۇرگىزۋى كەرەك. ۇكىمەت پەن اكىمدەردىڭ قىزمەتىندە ولقىلىق مۇلدەم جوق دەپ ەشكىم ايتپايدى، ءبىراق ولار تۋرالى پىكىر ايتقان كەزدە حالىقتى ارانداتپاي، قوعامدى شۋلاتپاي، سالماقتى جانە سانالى پىكىر ايتۋ قاجەت. ەلىمىزدىڭ تۇراقتىلىعى، بۇل - ەڭ ماڭىزدى باسىمدىق. كەز كەلگەن ماسەلە جايلى قوعامدىق پىكىر بىلىكتى مامانداردىڭ كوزقاراسى نەگىزىندە قالىپتاسۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەس ءوتىپ جاتىر.