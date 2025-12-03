قازپوشتانىڭ گازەت جەتكىزۋ تاريفى ۇكىمەت دەڭگەيىندە تالقىلانۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى «قازپوشتامەن» مەرزىمدى باسىلىمداردى جەتكىزۋ تاريفى بويىنشا ورتاق ماملەگە كەلمەسە، ۇكىمەت دەڭگەيىندە تالقىلاۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ ساۋالىنا جولدانعان جاۋاپتا ايتىلعان.
- 2025-جىلعى 10-قاراشادا وزدەرىڭىزدىڭ باستاماشىلىقتارىڭىزبەن «قازپوشتا» ا ق، «اتامەكەن» ۇ ك پ، «قازاق گازەتتەرى» ج ش س، مەملەكەتتىك ورگاندار، وڭىرلىك مەرزىمدى باسپا ءسوز باسىلىمدارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەس وتكىزىلدى. وكىنىشكە قاراي، كەڭەستە تاريفتەردى تومەندەتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەن جوق. قازپوشتا ولاردى قايتا قاراۋ جوسپاردا جوق ەكەندىگىن مالىمدەدى، - دەپ جازىلعان جاۋاپتا.
مينيسترلىك ماماندارى گازەت-جۋرنالدارمەن اراداعى كەلىسىمشارتتا قازپوشتانىڭ باسىم قۇقىقتارى ساقتالعانىن ايتىپ وتىر.
- م ب ب مۇددەلەرى جەتكىلىكتى دەڭگەيدە قورعالماعان، بۇل نارىقتاعى مونوپوليالىق تاۋەكەلدەردى كۇشەيتەدى. وسى رەتتە كەلىسىمشارتتاردى قايتا قاراپ، تاراپتاردىڭ تەڭ قۇقىقتارى مەن جاۋاپكەرشىلىكتەرىن بەكىتۋ جانە كەلىسىمشارتقا مىندەتتى تۇردە وزگەرىس ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن جانە داۋلاردى قاراۋدىڭ ايقىن تەتىگىن ەنگىزۋ قاجەت دەپ سانايمىز، - دەپ جازادى مينيسترلىك ماماندارى.
مينيسترلىك «قازپوشتانى» تاريف ساياساتىن وزگەرتۋدى كوزدەسە، 3 اي بۇرىن جاريا حابارلاندىرۋعا مىندەتتەۋ ماسەلەسىن كوتەرمەكشى.
- وڭىرلەردە باسپا ءسوزدىڭ ۋاقتىلى جەتكىزىلمەۋى جۇيەلى سيپات العان. كەلىسىمشارتتار مەن زاڭنامادا قازپوشتانىڭ كەش جەتكىزۋىنە قاتىستى ارنايى سانكتسيالار نەمەسە ناقتى جاۋاپكەرشىلىك تەتىگى جوق. وسى رەتتە جەتكىزۋ مەرزىمى بۇزىلعان جاعدايدا ايىپپۇل سانكتسيالارىن قاراستىراتىن تالاپتاردى ەنگىزۋ، قاجەت بولعان جاعدايدا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىكتى ەنگىزۋ ارقىلى كۇشەيتۋ قاجەت دەپ سانايمىز، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
مينيسترلىك گازەت جەتكىزۋ تاريفىنە بايلانىستى قوسىمشا جيىن وتكىزبەكشى.
- مەرزىمدى باسپا ءسوز باسىلىمدارىنا جۇكتەلگەن اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك پەن قوعامدىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى ءرولدى ەسكەرە وتىرىپ، تۋىنداعان ماسەلەلەردى جان-جاقتى تالقىلاۋ ءۇشىن مۇددەلى تاراپتاردىڭ قاتىسۋىمەن قوسىمشا جينالىس ۇيىمداستىرۋ جوسپارلانۋدا. الداعى جينالىس بارىسىندا ورتاق شەشىمگە كەلە الماساق، ماسەلەنىڭ وزەكتىلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، ونى ۇكىمەت دەڭگەيىندە قاراستىرۋ مۇمكىندىگىن نازارعا الىنادى، - دەپ جازادى ۆيتسە-مينيستر قانات ىسقاقوۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، پوشتا سالاسىنداعى قىزمەتتەرگە تولەنەتىن سۋبسيديا مولشەرىن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى ايقىندايدى. ال بىلتىر وسى ۆەدومستۆو وكىلى گازەت-جۋرنال جەتكىزۋ قىزمەتىن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە بەرۋگە قارسى ەمەس ەكەندەرىن مالىمدەگەن بولاتىن.