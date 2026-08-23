قازاقى ءيت تۇقىمدارىنىڭ ۇلتتىق ورتالىعى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ ۋاقىتتا جەتىسۋ وبلىسىندا قازاقى يت تۇقىمدارىنىڭ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى. ورتالىق تازى مەن باسقا دا قازاقى ءيت تۇقىمدارىن ساقتاۋعا ارنالعان عىلىمي ءارى ينفراقۇرىلىمدىق بازاعا اينالۋى ءتيىس.
BIZD ORTA پودكاستىندا قوناق بولعان قازاقستان كينولوگتار وداعىنىڭ پرەزيدەنتى ءيت وسىرۋشىلەردىڭ كۇشى جەتە بەرمەيتىن مىندەتتەردى اتقارماق.
- ۇلتتىق ورتالىق - ەڭ الدىمەن، ينفراقۇرىلىمدىق تۇرعىدان مۇلدە باسقا دەڭگەي. سونىمەن قاتار بۇل قازاقى ءيت تۇقىمدارىن قولداۋعا باعىتتالعان عىلىمي-پەداگوگيكالىق دەڭگەيدەگى ورتالىق بولادى، - دەدى ول.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ورتالىق جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى عىلىمي، ونىڭ ىشىندە گەنەتيكالىق دەڭگەيدەگى زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ بولادى. سونداي-اق بيوماتەريالداردى كريوكونسەرۆاتسيالاۋ جانە بيوبانك قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ورتالىق تازىنىڭ ساپالى گەنوفوندىن قالىپتاستىرۋدا ەرەكشە ماڭىزعا يە بولۋى مۇمكىن. تۇقىمدى حالىقارالىق دەڭگەيدە تۇپكىلىكتى مويىنداتۋ ءۇشىن ءبىر-بىرىنە جاقىن تۋىستىعى جوق كەمىندە سەگىز دەربەس تۇقىمدىق جەلىنىڭ بولۋى قاجەت.
- ۇلتتىق ورتالىق بۇل ۇدەرىستى تىكەلەي باقىلاپ، ءوز قاراۋىندا يتتەردى ۇستاي الادى، ياعني كەمىندە سەگىز تۇقىمدىق جەلىنىڭ گەنوفوندىن ساقتايدى. ايتالىق، وسى تۇرعىدان العاندا، ۇلتتىق ورتالىق تۇقىم تازالىعى مەن ساپاسىنىڭ كەپىلىنە اينالۋى مۇمكىن، - دەدى باۋىرجان سەرىكقالي.
وسى ورايدا ساراپشى باسقا تۇقىمدارمەن بۋدانداستىرۋعا جول بەرمەۋ جانە تازىنىڭ ءوز ىشىندەگى گەنەتيكالىق الۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستان كينولوگتار وداعى ورتالىق يتتەرىنىڭ قۇرامىن تۇقىمىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن شىعۋ تەگى قۇجاتپەن راستالعان، ءۇش بۋىندىق تولىق شەجىرەسى بار، تاۋەلسىز ساراپشىلاردان جوعارى باعا العان ءارى دەنساۋلىعى جاقسى يتتەردى ىرىكتەۋدى ۇسىنادى.
بۇعان دەيىن شەتەلدىك ساراپشىلاردى قازاقى تازىنىڭ قاي قاسيەتى قىزىقتىراتىنىن جازعان ەدىك.