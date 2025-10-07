قازاقتىڭ ۇمىت قالعان ويىندارىن حالقىم تالاسىپ، تارماسىپ السىن دەگەن نيەتپەن «تالاپاي» دەپ ات قويدىم - اينۇر بولات
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ستارتاپەردىڭ جوباسىنا ايگىلى فرانسۋز برەندى Louis Vuitton قىزىعۋشىلىق تانىتتى.
بۇل تۋرالى اينۇر بولاتتىڭ ءوزى Jibek Joly ارناسىندا ايتىپ بەردى.
- وسىدان ءۇش جىل بۇرىن «قازاقتا ۇستەل فورماتىنا كەلەتىن ويىن بار ما؟» دەگەن سۇراق تۋىندادى. ىزدەنە كەلە، ويىندارىمىزدىڭ كوبى جەلىپ ءجۇرىپ، شاۋىپ ءجۇرىپ ويلاناتىنىن ءتۇسىندىم. ءبىراق توعىزقۇمالاقتىڭ بارىن ەسكەرىپ، تاعى دا ىزدەنە باستادىق. كىتاپحانالاردا بىرنەشە اي بويى ىزدەندىم، ەتنوگرافتارمەن كەزدەستىم. سول ارقىلى «بەستەمشە» سىندى ويىنداردى جاڭعىرتتىق. وعان قوسا «بەستاس»، «قۇمار» سەكىلدى 5-6 ويىندى بىرىكتىرىپ، «تالاپاي» جوباسىن قالىپتاستىردىم، - دەيدى اينۇر بولات.
كاسىپكەردىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ اتاۋى دا ەرەكشە ماعىناعا يە.
- «تالاپاي» دەگەن ءسوز ءبىر نارسەنى تالان-تارتىسقا سالۋ، ءبولىپ الۋ دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. مەن تاپقان قازاقتىڭ ۇمىت قالعان ويىندارىن حالقىم تالاسىپ، تارماسىپ السا دەگەن نيەتپەن وسى اتاۋدى قويدىم، - دەيدى ستارتاپەر.
اينۇر بولات ۇلتتىق ويىنداردى زامان تالابىنا ساي تارتىمدى ەتۋگە دە نازار اۋدارعان.
-ءبىز مەكتەپتە كورىپ وسكەن توعىزقۇمالاقتىڭ سىرتى كوك، كاۋچۋكتەن جاسالاتىن، اسا تارتىمدى ەمەس. سول ءۇشىن ونى اعاشتان جاساپ، بارىنشا ساپالى، ادەمى ءارى قۇندى قىلىپ كورسەتكىمىز كەلدى. ەكىنشى جاعىنان، قازاق ءتىلى مەن ورىس ءتىلى جارىسا قولدانىلاتىن زاماندا قازاق ءتىلىنىڭ تانىمىنا، سالت-داستۇرگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ويىندار ارقىلى مەڭگەرسە ەكەن دەدىك. ءۇشىنشى جاعىنان، ويىنداردىڭ ءارقايسىسى ستراتەگيالىق ويلاۋ، لوگيكا، شاپشاڭدىق، ۇشقىرلىق سىندى قابىلەتتەردى دامىتادى. ءاربىر ويىننىڭ ىشكى-سىرتقى مازمۇنىنا ۇڭىلسەك، ونى ساعاتتاپ سيپاتتاۋعا بولادى، - دەيدى ول.
جوبا العاشىندا ۇلكەن قولداۋ تاپپاعانىمەن، ۋاقىت وتە كەلە كاسىپكەر ونى حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعارۋدى قولعا العان.
- جوبا العاش باستالعاندا اسا قاتتى قولداۋ تابا قويعان جوق. ءبىراق ۋاقىت وتە كەلە «نەگە بيىكتەن كورمەسە؟!» دەگەن وي تۋىندادى. سول ساتتە شۆەيسارياداعى Louis Vuitton-نىڭ كيىز ءۇي نۇسقاداعى دۇكەندەرى اشىلعان ەدى. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، Louis Vuitton بىرنەشە جىلدان بەرى شاحماتپەن جاقسى كوللابوراتسيا جاسايدى. مەنىڭ دە ويىنىم شاحماتتان كەم ەمەس، ول دا ادامنىڭ ستراتەگيالىق قابىلەتىن دامىتادى. سونىڭ ءبارىن بىرىكتىرىپ، «نەگە كيىز ءۇي ۇلگىسىندە سومكە جاساماسقا؟!» دەگەن سۇراق تۋدى، - دەيدى اينۇر بولات.
كاسىپكەردىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى يدەيامەن ول ەكى جىل بۇرىن Louis Vuitton كومپانياسىنا رەسمي حات جولداعان.
- ەكى اپتادان كەيىن ماعان حات كەلدى. ءبىراق، شىنىن ايتسام، حاتىما جاۋاپ كەلەدى دەپ ويلامادىم. سول ءۇشىن العاشىندا ەلەمەي ءجۇردىم. ويتكەنى مۇنداي برەندكە ولاردىڭ اسا قاتتى قىزىعۋشىلىعى بولا قويماس دەپ ويلاعان ەدىم. ودان كەيىن كەلگەن بىرنەشە حاتتاردى وقىپ، شىنىمەن دە مەنىڭ اتىما كەلگەنىنە كوز جەتكىزىپ، ارى قاراي بىرگە جۇمىس ىستەۋدى باستادىق، - دەيدى ستارتاپەر.
Louis Vuitton كومپانياسىنان كەلگەن حاتتا:
- قۇرمەتتى پولاتوۆا اينۇر! بىزگە ءسىزدىڭ يدەياڭىز ۇنادى. ارى قاراي تالقىلاۋ ءۇشىن وسى نومىرگە حابارلاسىڭىز، - دەپ جازىلعان.
- ءبىز العاشقى كەزدەسۋدى ونلاين وتكىزدىك. كەيىن پاريج قالاسىنا باردىم. جالپى بىرنەشە رەت كەزدەستىك. كەلىسىم ءالى تولىق اياقتالعان جوق. سەبەبى، ول ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلاتىن پروتسەسس. ءبارى بىردەن بولا قويمايدى. قازىر قاجەتتى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر. ناتيجەسىندە كيىز ءۇي بەينەسىندەگى سومكە شىعۋى قاجەت، - دەيدى اينۇر بولات.