ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:38, 06 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارى مالايزيادان كەلگەن تورەشىنى تاڭعالدىردى

    استانا. KAZINFORM - مالايزيادان كەلگەن Silk Way Star مەگا جوباسىنىڭ تورەشىسى قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارىن اڭگىمەگە ارقاۋ ەتتى. داتو دانيا ابدۋل ۋاحاب بۇل تۋرالى «JibekJoly» ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

    Қазақтың ұлттық тағамдарының атаулары қайдан шыққан
    Фото: Kazinform, freepik, гастроном

    شەتەلدىك مەيمانعا قازى-قارتا مەن جال-جايا ۇناعان. ول سونداي-اق جىلقىنىڭ ەتىنەن العاش رەت جەگەنىن جاسىرمادى.

    - مەن قازاقستانعا، استانا قالاسىنا العاش رەت كەلىپ وتىرمىن. ەرەكشە ءارى اسەم قالا ەكەن. ارحيتەكتۋراسى مۇلدەم بولەك. باسقا شاھارلارعا ۇقسامايدى. سودان كەيىن قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارىنىڭ ءدامىن تاتتىم. ەرەكشە ەكەن. اسىرەسە، شۇجىقتارى قاتتى ۇنادى، - دەيدى داتو دانيا ابدۋل ۋاحاب.

    Дато Даниа Абдул Уахаб
    Фото: видеодан алынған скрин

    بۇدان بولەك ول قاتىسۋشىلارعا باعا بەرۋ قيىندىق تۋدىرىپ جاتقانىن ايتتى. سەبەبى، ءار ۇمىتكەر ءوز ەلىندە جەڭىمپاز اتانعاندار. سوندىقتان ەشكىمنىڭ دە ساعىن سىندىرعىسى كەلمەيتىنىن جەتكىزدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەكتەپ اسحاناسىندا تىيىم سالىناتىن تاعام ءتىزىمى جاڭارعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام Silk Way Star
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار