قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارى مالايزيادان كەلگەن تورەشىنى تاڭعالدىردى
استانا. KAZINFORM - مالايزيادان كەلگەن Silk Way Star مەگا جوباسىنىڭ تورەشىسى قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارىن اڭگىمەگە ارقاۋ ەتتى. داتو دانيا ابدۋل ۋاحاب بۇل تۋرالى «JibekJoly» ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
شەتەلدىك مەيمانعا قازى-قارتا مەن جال-جايا ۇناعان. ول سونداي-اق جىلقىنىڭ ەتىنەن العاش رەت جەگەنىن جاسىرمادى.
- مەن قازاقستانعا، استانا قالاسىنا العاش رەت كەلىپ وتىرمىن. ەرەكشە ءارى اسەم قالا ەكەن. ارحيتەكتۋراسى مۇلدەم بولەك. باسقا شاھارلارعا ۇقسامايدى. سودان كەيىن قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارىنىڭ ءدامىن تاتتىم. ەرەكشە ەكەن. اسىرەسە، شۇجىقتارى قاتتى ۇنادى، - دەيدى داتو دانيا ابدۋل ۋاحاب.
بۇدان بولەك ول قاتىسۋشىلارعا باعا بەرۋ قيىندىق تۋدىرىپ جاتقانىن ايتتى. سەبەبى، ءار ۇمىتكەر ءوز ەلىندە جەڭىمپاز اتانعاندار. سوندىقتان ەشكىمنىڭ دە ساعىن سىندىرعىسى كەلمەيتىنىن جەتكىزدى.
