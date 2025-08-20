ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:15, 20 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقتار قولدانعان قۇرال-سايمان تۇرلەرى

    قازاقتار ەرتەدە اعاشتان، تەمىردەن كۇندەلىكتى قولدانىستاعى بۇيىمدار جاساپ، قولونەرمەن اينالىسقان. قازاقپارات سول كەزدە قولدانعان ءتۇرلى قۇرال-سايمان اتاۋىنا توقتالادى.

    قۇرال-سايمان تۇرلەرى
    فوتو: Bugin.kz / توميريس مۇحامەدجان

    سۇرگى - تەرىنىڭ ەتىن الاتىپ، اعاشتى تەگىستەپ وڭدەيتىن قۇرال.

    كەسكىر - تەمىر كەسەتىن قۇرال.

    كورىك - ۇستانىڭ شوق ۇرلەيتىن قۇرالى.

    قىشقاش - وڭدەلەتىن، جاسالاتىن زاتتى تىستەپ تۇراتىن قۇرال.

    كەمپىراۋىز - قىشقاشتىڭ ءبىر ءتۇرى، ۇستا قۇرالى.

    ۇستا قۇرالدارى
    ۇستا قۇرالدارى. فوتو: ق ر ۇلتتىق كىتاپحاناسى

    تەز - مور، وبىن، قوزدان جۇمسارىپ شىققان ءۇي اعاشىن تۇزەتەتىن نەمەسە يەتىن ءۇيشى قۇرالى.

    تالقى - كەپكەن تەرىنى، كوڭدى، ءسىرىنى، ۇيىسقان ءجۇندى جۇمسارتاتىن اعاشتان جاسالعان قۇرال.

    ۇسكى - كوك وتكىزۋ ءۇشىن كەرەگە تەسەتىن قۇرال.

    سارناۋىق
    سارناۋىق. فوتو: ق ر ۇلتتىق كىتاپحاناس

    سارناۋىق - كەرەگەگە سىزىق سالاتىن تەمىر اسپاپ.

    شوت - اعاش شاباتىن قۇرال.

    قاشاۋ - تەمىردەن جاسالعان اعاش وياتىن قۇرال.

    قازيەك - سوعاتىن، قىزدىراتىن تەمىردى ۇستايتىن قۇرالى.

    قۋىسقۇلاق - ءجۇزى قۋىس اعاش وياتىن قۇرال.

    قالىپ - اعاشتان جاسالعان اياق ۇلگىسى، ەتىكشى قۇرالى.

    ناسكۇرىك - اعاشتى تەگىستەپ، جوناتىن قۇرال.

    ۇسكى
    ۇسكى. فوتو: ق ر ۇلتتىق كىتاپحاناسى

     

    دەرەكتەر سەيىت كەنجەاحمەت ۇلىنىڭ «قازاق حالقىنىڭ تۇرمىسى مەن مادەنيەتى» كىتابىنان الىندى

    تەگ:
    ۇلتتىق سالت-ءداستۇر مادەنيەت
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار