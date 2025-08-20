قازاقتار قولدانعان قۇرال-سايمان تۇرلەرى
قازاقتار ەرتەدە اعاشتان، تەمىردەن كۇندەلىكتى قولدانىستاعى بۇيىمدار جاساپ، قولونەرمەن اينالىسقان. قازاقپارات سول كەزدە قولدانعان ءتۇرلى قۇرال-سايمان اتاۋىنا توقتالادى.
سۇرگى - تەرىنىڭ ەتىن الاتىپ، اعاشتى تەگىستەپ وڭدەيتىن قۇرال.
كەسكىر - تەمىر كەسەتىن قۇرال.
كورىك - ۇستانىڭ شوق ۇرلەيتىن قۇرالى.
قىشقاش - وڭدەلەتىن، جاسالاتىن زاتتى تىستەپ تۇراتىن قۇرال.
كەمپىراۋىز - قىشقاشتىڭ ءبىر ءتۇرى، ۇستا قۇرالى.
تەز - مور، وبىن، قوزدان جۇمسارىپ شىققان ءۇي اعاشىن تۇزەتەتىن نەمەسە يەتىن ءۇيشى قۇرالى.
تالقى - كەپكەن تەرىنى، كوڭدى، ءسىرىنى، ۇيىسقان ءجۇندى جۇمسارتاتىن اعاشتان جاسالعان قۇرال.
ۇسكى - كوك وتكىزۋ ءۇشىن كەرەگە تەسەتىن قۇرال.
سارناۋىق - كەرەگەگە سىزىق سالاتىن تەمىر اسپاپ.
شوت - اعاش شاباتىن قۇرال.
قاشاۋ - تەمىردەن جاسالعان اعاش وياتىن قۇرال.
قازيەك - سوعاتىن، قىزدىراتىن تەمىردى ۇستايتىن قۇرالى.
قۋىسقۇلاق - ءجۇزى قۋىس اعاش وياتىن قۇرال.
قالىپ - اعاشتان جاسالعان اياق ۇلگىسى، ەتىكشى قۇرالى.
ناسكۇرىك - اعاشتى تەگىستەپ، جوناتىن قۇرال.
