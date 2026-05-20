قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلدە قيىندىققا تاپ بولۋى جيىلەدى –س ءى م ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى كەزدەرى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ شەتەلدە يمميگراتسيالىق، ۆيزالىق، ترانزيتتىك جانە كەدەندىك تالاپتاردى ورىنداماۋ نەمەسە بىلمەۋ سالدارىنان قيىندىققا تاپ بولۋ جاعدايلارى كوبەيگەن.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى شەتەلگە شىعاتىن قازاقستاندىقتارعا ماڭىزدى ەسكەرتۋ جاسادى.
ق ر س ءى م رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ قاجەتتى ۆيزالار مەن قۇجاتتاردىڭ بولماۋىنا بايلانىستى ۇشاققا وتىرعىزۋدان باس تارتۋ، بولۋ مەرزىمدەرىن بۇزۋ، تىيىم سالىنعان نەمەسە دەكلاراتسيالانباعان تاۋارلاردى تاسىمالداۋ ارەكەتتەرى جانە شەتەلدە ترانزيتتىك جانە بولۋ ەرەجەلەرىن ساقتاماۋ جاعدايلارى تىركەلگەنىن ايتتى.
- وسىعان بايلانىستى ازاماتتارعا باراتىن ەلدىڭ، سونداي-اق ترانزيتتىك ەلدەردىڭ زاڭدارىن، ۆيزالىق جانە يمميگراتسيالىق تالاپتارىن مۇقيات قاراپ شىعۋدى ۇسىنامىز. ءتولقۇجاتتاردىڭ، ۆيزالاردىڭ، تۇرۋعا رۇقساتتاردىڭ جانە باسقا دا قۇجاتتاردىڭ جارامدىلىق مەرزىمدەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت. سونداي-اق مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ساتىپ الۋدى، اۋە بيلەتتەرىن تەك رەسمي قىزمەتتەر ارقىلى ساتىپ الۋدى، اۋە باگاجى مەن ترانزيت تالاپتارىن ساقتاۋدى، قۇجاتتارىڭىزدى ءۇشىنشى تۇلعالارمەن بولىسپەۋدى جانە باسقا ادامداردىڭ سومكەلەرىن، سالەمدەمەلەرىن نەمەسە باسقا دا پاكەتتەرىن تاسىمالداماۋدى ۇسىنامىز، - دەدى ە. جەتىبايەۆ ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.
جۇمىسقا، وقۋعا نەمەسە ەم الۋعا شەتەلگە شىعاتىن ازاماتتار بارلىق قاجەتتى قۇجاتتاردىڭ، شاقىرۋلاردىڭ، ەڭبەك شارتتارىنىڭ جانە رۇقساتتاردىڭ زاڭدى تۇردە الىنعانىنا الدىن الا كوز جەتكىزۋى كەرەك.
- قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق جانە كونسۋلدىق مەكەمەلەرى ازاماتتارعا ءوز قۇزىرەتى شەگىندە قاجەتتى كونسۋلدىق جانە قۇقىقتىق كومەك كورسەتەدى. دەگەنمەن، ازاماتتار باراتىن ەلدىڭ زاڭدارىن ساقتاۋعا جانە بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ورىنداۋعا وزدەرى تولىق جاۋاپتى. ولاردى شەتەلگە ساپارلارىن جاۋاپكەرشىلىكپەن جوسپارلاۋعا جانە شەتەل مەملەكەتتەرىنىڭ زاڭدارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز، - دەدى رەسمي وكىل.