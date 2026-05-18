قازاقستاندىقتاردىڭ باسىم بولىگى ەلدىڭ دامۋ باعىتىن وڭ باعالايدى - ق س ز ي
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى ءساۋىر ايىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا جۇرگىزىلگەن الەۋمەتتانۋلىق زەرتتەۋ ناتيجەلەرى قازاقستاندىقتاردىڭ باسىم بولىگى ەلدىڭ قازىرگى دامۋ باعىتىن وڭ باعالايتىنىن كورسەتتى.
بۇل تۋرالى ينستيتۋتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
اتاپ ايتقاندا، ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ 84,4 پايىزى ەلىمىز دۇرىس باعىتتا دامىپ كەلەدى دەپ ەسەپتەيدى.
- اۋماقتىق ءبولىنىس ءارتۇرلى ەلدى مەكەن تۇرعىندارىنىڭ باعالاۋلارىندا جوعارى دەڭگەيدەگى ۇيلەسىمدىلىكتى كورسەتەدى. قالا تۇرعىندارىنىڭ اراسىندا رەسپوندەنتتەردىڭ 84 پايىزى ەلدىڭ دامۋ باعىتىن وڭ باعالاسا، اۋىل تۇرعىندارى اراسىندا بۇل كورسەتكىش ءسال جوعارى - 85,2 پايىزدى قۇرايدى. بۇل تۇرعىلىقتى جەرىنە قاراماستان، ازاماتتاردىڭ قازىرگى باعىتتى قابىلداۋى ۇقساس ەكەنىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
گەندەر تۇرعىسىنان تالداۋ ەرلەر مەن ايەلدەردىڭ دە جوعارى دەڭگەيدە وڭ باعا بەرەتىنىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار، ايەلدەر اراسىندا بۇل كورسەتكىش ءبىرشاما جوعارى - 86,2 پايىزدى قۇرادى، بۇل ەرلەر اراسىنداعى كورسەتكىشتەن 4,3 پايىزعا ارتىق.
جاس ەرەكشەلىگى تۇرعىسىنان ەڭ جوعارى قولداۋ دەڭگەيى جاستار اراسىندا تىركەلدى - 89,3 پايىز. بۇل جاستاردىڭ قازىرگى ساياسي باعىتتى اناعۇرلىم وڭ قابىلدايتىنىن كورسەتەدى.
ساتىپ الۋ قابىلەتى ارتقان سايىن وڭ باعالار دا ايتارلىقتاي وسەتىنى بايقالادى. وزدەرىنىڭ ەكونوميكالىق جاعدايىنىڭ جاقسارعانىن سەزىنەتىن رەسپوندەنتتەر بۇل ىلگەرىلەۋدى قازىرگى ساياسي باعىتپەن بايلانىستىرۋعا بەيىم.
- جالپى العاندا، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى قازاقستاندىقتاردىڭ ساياسي باعىتقا بەرگەن باعاسى نەگىزىنەن وڭ سيپاتقا يە ەكەنىن جانە حالىقتىڭ نەگىزگى الەۋمەتتىك- دەموگرافيالىق ەرەكشەلىكتەرىنە قاراماستان جوعارى دەڭگەيدە ساقتالاتىنىن كورسەتەدى، - دەپ حابارلادى زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنان.
الەۋمەتتىك ساۋالناما ق س ز ي تاپسىرىسى بويىنشا 2026-جىلعى 10-ءساۋىر مەن 10-مامىر ارالىعىندا جۇرگىزىلدى. ىرىكتەۋ جيىنتىعىنىڭ كولەمى - 8000 رەسپوندەنت. ساۋالناماعا 17 وبلىس پەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار 3 قالالار - استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنان 18 جاستان اسقان رەسپوندەنتتەر قاتىستى.
بۇعان دەيىن جاستار اراسىندا پرەزيدەنتكە سەنىم 91,4 پايىزعا جەتكەنىن جازدىق.