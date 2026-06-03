قازاقستاندىقتاردىڭ ايىپپۇلى كەشىرىلەدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بويىنشا راقىمشىلىق جاساۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىڭ اياسىندا 500 مىڭنان استام ازاماتتىڭ تولەنبەگەن ايىپپۇلى ەسەپتەن شىعارىلادى. بۇل تۋرالى ءى ى م ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
ونىڭ ايتۋىنشا، الدىن الا ەسەپ بويىنشا جالپى سوماسى 17 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن 1 ميلليوننان استام ايىپپۇلعا راقىمشىلىق جاسالادى.
«كەشىرىلەتىن ايىپپۇلداردىڭ باسىم بولىگى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋعا قاتىستى. ياعني جۇرگىزۋشىلەردىڭ تولەنبەي قالعان كەيبىر اكىمشىلىك ايىپپۇلدارى اۆتوماتتى تۇردە جويىلادى»، دەدى سانجار ءادىلوۆ.
الايدا راقىمشىلىق بارلىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا بىردەي قولدانىلمايدى. زاڭسىز ەسىرتكى اينالىمى، قارۋ-جاراققا قاتىستى قۇقىق بۇزۋشىلىقتار، سوت شەشىمدەرىمەن بايلانىستى ىستەر، سونداي-اق قايتالانعان نەمەسە قاساقانا جاسالعان ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بۇل تىزىمگە كىرمەيدى. ماڭىزدىسى، ازاماتتارعا ايىپپۇلدى كەشىرۋ ءۇشىن ەشقايدا بارىپ ءوتىنىش جازۋدىڭ قاجەتى جوق. راقىمشىلىققا ىلىنەتىن ايىپپۇلدار اۆتوماتتى تۇردە ەسەپتەن شىعارىلادى.