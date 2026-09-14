قازاقستاندىقتاردىڭ 86,7 پايىز پرەزيدەنتكە سەنىم بىلدىرەدى - ساۋالناما
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ باسىم بولىگى نەگىزگى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا سەنىم بىلدىرەدى جانە ەلدەگى جاعدايدى وڭ باعالايدى. بۇل تۋرالى قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى «2026-جىلدىڭ III توقسانىنداعى قوعامدىق-ساياسي جاعدايدىڭ نەگىزگى ينديكاتورلارى» زەرتتەۋىندە حابارلادى.
ينستيتۋتتىڭ حابارلاۋىنشا، ەل پرەزيدەنتىنە دەگەن سەنىم دەڭگەيى بىلتىرعى كورسەتكىشتەن 3 پايىزدىق تارماققا - 86,7 پايىزعا دەيىن وسكەن.
- سەنىمنىڭ جوعارى دەڭگەيى نەگىزىنەن ەنگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەردىڭ ۇدايى قوعام نازارىندا بولۋىمەن بايلانىستى. رەسپوندەنتتەردىڭ 65,8 پايىزى پرەزيدەنتتىڭ باستامالارى تۋرالى اقپاراتتى تۇراقتى تۇردە نەمەسە وقتىن-وقتىن الىپ تۇرادى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءبىرقاتار باستاماسى، ونىڭ ىشىندە بىلتىر قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتىلىپ، قازىرگى ۋاقىتتا ءىس جۇزىندە ىسكە اسىرىلىپ جاتقان باستامالارى ازاماتتار تاراپىنان قولداۋ تاۋىپ وتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى ق ق د ي.
ءۇشىنشى توقسان قورىتىندىسى بويىنشا ەڭ كوپ قولداۋ تاپقان ءۇش باستاما قاتارىنا -ءبىر پالاتالى قۇرىلتايعا كوشۋ، 2026-جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاۋ، سونداي-اق «ۇلتتىق قور - بالالارعا» جوباسى اياسىندا تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا جانە ءبىلىم الۋعا قاراجات اۋدارۋ يدەيالارى كىردى.
تەحنولوگيالىق دامۋ، اتوم ەنەرگەتيكاسى، ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىنداعى، سونداي-اق «تازا قازاقستان» اياسىندا ىسكە اسىرىلاتىن باستامالار ايتارلىقتاي قوعامدىق قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر.
- وسىلايشا، قولداۋدىڭ جوعارى دەڭگەيى ەل دامۋىنىڭ جالپى باعىتىنا عانا ەمەس، ينستيتۋتسيونالدىق قۇرىلىمعا، جاڭا تەحنولوگيالارعا، ادامي كاپيتالعا جانە ازاماتتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىنا قاتىستى ناقتى شەشىمدەرگە دە قاتىستى بولىپ وتىر. جالپى العاندا، III توقساننىڭ ناتيجەلەرى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا دەگەن سەنىم دەڭگەيىنىڭ تۇراقتى ساقتالعانىن جانە ەلدەگى احۋالدىڭ نەگىزىنەن وڭ قابىلداناتىنىن كورسەتەدى، - دەيدى قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى.
ساۋالناما 31-شىلدە مەن 16-تامىز ارالىعىندا جۇرگىزىلىپ، قازاقستاننىڭ 18 جاستان اسقان ەرەسەك تۇرعىندارىنىڭ جىنىسى، جاسى، ەلدى مەكەن ءتۇرى جانە تۇرعىلىقتى ءوڭىرى بويىنشا قۇرىلىمىن كورسەتەتىن ۇلتتىق ىرىكتەمە نەگىزىندە 2400 رەسپوندەنتتى قامتىعان.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ سەۋلگە مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ەكى ەلدىڭ ەكسپورت-يمپورت كورسەتكىشتەرىنە شولۋ جاساعان ەدى.