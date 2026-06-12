قازاقستاندىقتار ۇيلەنۋگە اسىقپايدى: جاڭا وتباسىلار سانى 20 جىلداعى ەڭ تومەن دەڭگەيگە ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا وتباسىن قۇرۋعا نيەتتى جاستاردىڭ سانى جىل سايىن قىسقارىپ بارادى. 2026 -جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا ەلدە 21,6 مىڭ نەكە تىركەلگەن، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا %3,9- عا از. بۇل - سوڭعى 20 جىلداعى ەڭ تومەن كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى، دەپ جازدى Finprom.kz.
ال اجىراسۋ كورسەتكىشى سوڭعى جەتى جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەن. قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا 11,2 مىڭ وتباسى شاڭىراعىن شايقالتقان. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 10 پايىزعا جۋىق كوپ جانە سوڭعى جەتى جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش سانالادى.
ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، نەكە مەن اجىراسۋدىڭ باسىم بولىگى قالالاردا تىركەلەدى. ەڭ كوپ اجىراسۋ الماتى مەن استانا قالالارىندا، سونداي-اق قاراعاندى وبلىسىندا بايقالعان.
ايتا كەتەيىك، الەمدىك زەرتتەۋلەر دە اجىراسۋ ماسەلەسىنىڭ وزەكتىلىگىن كورسەتىپ وتىر. سوڭعى جىلدارى بۇل كورسەتكىش بويىنشا جاپونيا كوش باستاپ كەلەدى. ماماندار وتباسى ينستيتۋتىن نىعايتۋ ماسەلەسى قوعام ءۇشىن وزەكتى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ وتۋدە.