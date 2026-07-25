قازاقستاندىقتار پەرسەيدتەر جۇلدىز اعىنى مەن التى پلانەتانى كورە الادى
13- تامىزعا قاراعان ءتۇنى پەرسەيدتەر مەتەور اعىنىنىڭ شارىقتاۋ شەگى بولادى. استرونومدار ساعاتىنا 100-گە دەيىن «اققان جۇلدىز» كورىنەتىنىن بولجاپ وتىر، دەپ حابارلايدى تاسس.
- تاڭ ءسارى الدىندا تاماشالاۋعا قولايلى بۇل مەتەور اعىنى ءجۇرىپ جاتقان بۇكىل كەزەڭدە، سونداي-اق پەرسەيدتەردىڭ شارىقتاۋ شەگىنە جەتكەن ءتۇنى ونى كۇن جۇيەسىندەگى التى پلانەتا - نەپتۋن، ساتۋرن، ۋران، مارس، مەركۋريي جانە يۋپيتەر سۇيەمەلدەيدى، - دەپ مالىمدەدى ماسكەۋ پلانەتارييى.
پەرسەيدتەر شارىقتاۋ شەگىنە جەتەتىن ءتۇنى، ياعني 12 -تامىز كەشىنەن 13- تامىز تاڭىنا دەيىن پلانەتالار بىرىنەن سوڭ ءبىرى سولتۇستىك-شىعىس كوكجيەكتەن كورىنە باستايدى.
ساتۋرن مەن مارستى جاي كوزبەن كورۋگە بولادى. ۋران مەن نەپتۋن تەلەسكوپ ارقىلى بايقالادى. ال مەركۋريي مەن يۋپيتەر كۇن شىعاردان از ۋاقىت بۇرىن پايدا بولىپ، سولتۇستىك- شىعىس كوكجيەكتە نەبارى ءبىر ساعاتتاي كورىنەدى.
سولتۇستىك جارتى شاردا، سونىڭ ىشىندە قازاقستاندا پەرسەيدتەر اسىرەسە جاقسى بايقالادى.
ماتەريالدى Kazinform اگەنتتىگىنە تاسس اگەنتتىگى سەرىكتەس رەتىندە ارنايى ۇسىنىپ وتىر.
بۇعان دەيىن جەردە شىلدە ايىنداعى ەكىنشى ماگنيتتىك داۋىل بولعانىن حابارلاعان ەدى.