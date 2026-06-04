قازاقستاندىقتار قالدىقتاردى وتكىزىپ، سىياقى الا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ازاماتتارعا قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋگە وتكىزىپ، سىياقى الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن EcoQolday سيفرلىق جۇيەسى جۇمىس ىستەيدى. بۇل تۋرالى ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى جومارت اليەۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، EcoQolday - حالىقتى قالدىقتاردى بولەك جيناۋ مەن قايتا وڭدەۋگە تارتۋعا ارنالعان سيفرلىق قۇرالداردىڭ ءبىرى.
- كەز كەلگەن ازامات جۇيەگە تىركەلە الادى. ەگەر ول پلاستيك، ماكۋلاتۋرا، مەتال سىنىقتارى نەمەسە كۇندەلىكتى تۇرمىستا جينالاتىن وزگە دە قالدىقتاردى جيناسا، ولاردى وتكىزىپ، بەلگىلى ءبىر مولشەردە تولەم الا الادى. «جاسىل دامۋ» ا ق تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتاردى جيناۋ، سۇرىپتاۋ جانە قايتا وڭدەۋ جۇيەسىن قولداۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى جومارت اليەۆ ReStart ەكولوگيالىق جوباسىنىڭ مەرەيتويلىق ماۋسىمىنىڭ قورىتىندىسىنا ارنالعان ءىس-شارا اياسىندا جۋرناليستەرگە.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، جوبا ازاماتتار مەن بيزنەستىڭ قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋگە بەلسەندى قاتىسۋىن ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان.
مىسال رەتىندە ول قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ تولىق تىزبەگىن قالىپتاستىرعان كومپانيانى اتادى. مۇنداي كاسىپورىندار قالدىقتاردى بولەك جيناۋدان باستاپ، تاسىمالداۋ، سۇرىپتاۋ جانە قايتا وڭدەۋگە دەيىنگى بارلىق كەزەڭدى قامتيدى.
جومارت اليەۆتىڭ ايتۋىنشا، ورگانيكالىق قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋ ناتيجەسىندە تىڭايتقىش رەتىندە پايدالانىلاتىن گۋمۋس وندىرىلەدى. ال پلاستيكتەن جاڭا ءونىم شىعارۋعا قاجەتتى تۇيىرشىكتەر دايىندالادى.
بۇعان دەيىن استانادا ReStart ەكولوگيالىق جوباسىنىڭ ونىنشى مەرەيتويلىق ماۋسىمى قورىتىندىلانعان ەدى.
ايتا كەتەلىك قالدىقتاردى ەسەپكە الۋ مەن باقىلاۋ ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيەگە كوشىرىلەدى.