قازاقستاندىقتار كورەيادا 2028-جىلدان باستاپ EPS ارقىلى جۇمىسقا ورنالاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ەڭبەك كوشى-قونى سالاسىندا ماڭىزدى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى.
ەكى ەل باسشىلارىنىڭ كەلىسسوزدەرى قورىتىندىسى بويىنشا ەكىجاقتى 13 قۇجاتقا قول قويىلدى. سولاردىڭ ءبىرى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە ەڭبەك مينيسترلىگى اراسىندا جۇمىسقا ورنالاسۋعا رۇقسات بەرۋ جۇيەسى (Employment Permit System ،EPS) اياسىندا قىزمەتكەرلەردى جىبەرۋ جانە قابىلداۋ تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم.
مەموراندۋم قازاقستان ازاماتتارىنىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىندا رەسمي ءارى زاڭدى تۇردە جۇمىسقا ورنالاسۋىنا جول اشادى. جۇمىسقا ورنالاسۋعا قاتىستى بارلىق ءراسىم ەكى ەلدىڭ ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارى ارقىلى رەسمي ەڭبەك شارتى نەگىزىندە جۇرگىزىلەدى.
EPS جۇيەسى كورەيا رەسپۋبليكاسىندا 2004-جىلدان بەرى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. جۇيە جۇمىس كۇشى قاجەت كاسىپورىندارعا شەتەل ازاماتتارىن ۇيىمداسقان تۇردە جۇمىسقا قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كورەيا تاراپىنان EPS جۇيەسىنىڭ جۇمىسىن مەملەكەتتىك HRD Korea ۇيىمى قامتاماسىز ەتەدى. قازاقستان تاراپىنان بۇل باعىتتا ۋاكىلەتتى ورگان مەن ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىقتارى جۇمىس ىستەيدى.
EPS اياسىندا ازاماتتارعا 3 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە E-9 ۆيزاسى بەرىلەدى. ۆيزانى 4 جىل 10 ايعا دەيىن ۇزارتۋعا بولادى. باعدارلاما بويىنشا جۇمىسقا ورنالاسۋ بەس نەگىزگى باعىتتا جۇزەگە اسىرىلادى: ءوندىرىس، قۇرىلىس، اۋىل جانە مال شارۋاشىلىعى، بالىق شارۋاشىلىعى، سونداي-اق قىزمەت كورسەتۋ سالاسى.
2026-جىلدىڭ 14-تامىزىندا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى قازاقستاندى EPS جۇيەسىنە قاتىسۋشى 18-مەملەكەت رەتىندە قوسۋ تۋرالى رەسمي شەشىم قابىلدادى. 2026-جىلى جۇيە بويىنشا شەتەلدىك جۇمىسشىلارعا بولىنگەن جالپى كۆوتا 80 مىڭ ادامدى قۇرايدى. قازاقستان ءۇشىن جەكە كۆوتا باعدارلامانى تولىق ىسكە قوسقاننان كەيىن كورەيا تاراپىنىڭ شەشىمىمەن ايقىندالادى.
2028-جىلدان باستاپ قازاقستان ازاماتتارىن EPS باعدارلاماسىنا قابىلداۋ جوسپارلانىپ وتىر. وعان دەيىن قازاقستان تاراپى قاجەتتى ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەدى. اتاپ ايتقاندا، الماتى قالاسىندا ارنايى EPS ورتالىعى اشىلىپ، EPS- TOPIK تەستىلەۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلادى. سونداي-اق كانديداتتاردى كورەياعا شىعۋعا دەيىن دايارلاۋ ۇيىمداستىرىلادى.
EPS جۇيەسىنىڭ ىسكە قوسىلۋى قازاقستان ازاماتتارىنا كورەيادا زاڭدى تۇردە جۇمىسقا ورنالاسۋعا، رەسمي ەڭبەك تاجىريبەسىن جيناقتاۋعا جانە كاسىبي بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى. مەملەكەتارالىق دەڭگەيدەگى بۇل ىنتىماقتاستىق جۇمىسقا ورنالاسۋ راسىمدەرىنىڭ اشىق ءارى رەتتەلگەن تۇردە جۇرگىزىلۋىنە جانە ەكى ەلدىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارىنىڭ تىكەلەي ءوزارا ءىس-قيمىلىنا نەگىز بولادى.