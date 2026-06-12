قازاقستاندىقتار 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىندا كىمگە جانكۇيەر بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا 11-ماۋسىمنان 12-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى باستالادى. Kazinform ءتىلشىسى قازاقستاندىقتاردىڭ قاي قۇرامالارعا جانكۇيەر بولاتىنىن انىقتادى.
قازاقستان قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق كەزەڭىنە جولداما الا المادى. سوعان قاراماستان، ەلدە جاھاندىق فۋتبول دوداسىنا دەگەن قىزىعۋشىلىق جوعارى. قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءوز تاڭداۋلارىن بەلسەندى تۇردە تالقىلاپ جاتىر. پابليكتەردە، Instagram reels فورماتىنداعى ۆيدەولاردا جانە سپورتتىق Telegram-ارنالاردا پىكىرلەر بىرنەشە نەگىزگى توپقا بولىنگەن.
ەڭ باستى ترەندتەردىڭ ءبىرى - وزبەكستان قۇراماسىن قولداۋعا ارنالعان حەشتەگتەر مەن جازبالاردىڭ جاپپاي تارالۋى. قازنەتتە وزبەكستان قۇراماسىن قولداۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى اكسيا ءورىس الىپ، قولدانۋشىلار «شىن جۇرەكپەن جانكۇيەر بولامىز» دەگەن جازبالاردى بەلسەندى تاراتىپ جاتىر.
مەسسي مەن رونالدۋدىڭ جەكە جانكۇيەرلەرى دە شەت قالعان جوق. ءداستۇرلى تۇردە ارگەنتينا مەن پورتۋگاليا قۇرامالارىن قولدايتىن مىڭداعان جانكۇيەر پىكىر قالدىرىپ جاتىر. ەكى اڭىز فۋتبولشى ءۇشىن دە بۇل الەم چەمپيوناتى مانساپتاعى سوڭعى اككورد بولۋى مۇمكىن.
سوندىقتان قازاقستاندىق ينتەرنەت قولدانۋشىلارى اراسىندا «لەو كۋبوكتى ەكىنشى رەت كوتەرە الا ما؟» نەمەسە «رونالدۋ فۋتبولشى رەتىندە العاش ءارى سوڭعى رەت الەم چەمپيونى اتانا ما؟» دەگەن تاقىرىپتار قىزۋ تالقىلانا باستادى.
ءىرى سپورتتىق مەديا پلاتفورمالارداعى پىكىرلەرگە قاراعاندا، قازاقستاندىقتاردىڭ ءبىر بولىگى ءداستۇرلى فاۆوريتتەرگە - برازيليا، فرانسيا، انگليا، ارگەنتينا، پورتۋگاليا جانە گەرمانيا قۇرامالارىنا قولداۋ بىلدىرەدى.
Kazinform ءتىلشىسى تىلدەسكەن قازاقستاندىقتار الەم چەمپيوناتىندا قاي قۇرامالارعا جانكۇيەر بولاتىنىن ايتتى.
الماتى قالاسىنىڭ 32 جاستاعى قايرات ەسىمدى تۇرعىنى ەكى قۇراماعا جانكۇيەر بولاتىنىن ايتتى. الايدا ونىڭ وكىنىشىنە قاراي، بۇل ەكى كوماندا توپتىق كەزەڭدە ءبىر توپتا ونەر كورسەتەدى.
- مەن پورتۋگاليا مەن وزبەكستان قۇرامالارىنىڭ جانكۇيەرمىن. ءبىراق ولار ءبىر توپتا وينايدى. مەنىڭ كوپتەگەن دوسىم وزبەكستاندى قولدايدى. ەگەر ولار جاقسى ناتيجە كورسەتسە، بۇل قازاقستاندىق فۋتبول ءۇشىن دە ءۇمىت سىيلايدى دەپ ويلايمىن. كورشىلەرىمىز قالىپتاسقان ستەرەوتيپتەردى بۇزادى دەپ سەنەمىن. ال پورتۋگاليا دەسە - كريشتيانۋ رونالدۋ ەسكە تۇسەدى. بۇل چەمپيونات ونىڭ مانسابىنداعى Last dance of king بولۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ 27 جاستاعى ايسۇلۋ ەسىمدى تۇرعىنى فۋتبول مەن وزگە دە سپورت تۇرلەرىن تۇراقتى تۇردە قاداعالاپ وتىرادى. ونىڭ پىكىرىنشە، تۋرنيردى قابىلداۋشى ەلدەردىڭ قۇرامالارىن دا ەلەمەۋگە بولمايدى.
- قازىرگى قۇرامىنا قاراساق، يسپانيا مەن فرانسيا ەڭ مىقتى كوماندالاردىڭ قاتارىندا. ماعان مباپپەنىڭ ويىنى ۇنايدى. ءبىراق وتكەن الەم چەمپيوناتىنداعىداي توسىن سىي جاسايتىن كوماندا دا بولۋى مۇمكىن. مەن فرانسيا مەن كانادا قۇرامالارىنا جانكۇيەر بولامىن، - دەدى ول.
قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر وزدەرىنىڭ تاڭداۋلارىنان بولەك، الەۋمەتتىك جەلىلەردە جۇمىس كەستەسى مەن ماتچتاردى كورۋ ۋاقىتىن قالاي ۇيلەستىرۋگە بولاتىنىن دا تالقىلاپ جاتىر. ۋاقىت ايىرماشىلىعىنا بايلانىستى ويىنداردىڭ كوپشىلىگى قازاقستاندا تۇندە نەمەسە تاڭەرتەڭ ەرتە كورسەتىلەدى. سوعان قاراماستان، جانكۇيەرلەر الەم چەمپيوناتىنىڭ ماتچتارىن كورۋ ءۇشىن ۇيقىدان دا باس تارتۋعا دايىن ەكەندەرىن جازعان.
سونداي-اق ينتەرنەت قولدانۋشىلارى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ سولتۇستىك امەريكاداعى قاۋىپسىزدىككە قاتىستى ۇسىنىمدارىن تالقىلاپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە مەكسيكاداعى دەنگە قىزباسى جونىندەگى ەسكەرتۋلەر مەن ۆيزالىق رەجيم ەرەكشەلىكتەرى دە بار.
بۇعان دەيىن قازاقستاننان ا ق ش، كانادا نەمەسە مەكسيكاعا الەم چەمپيوناتى ماتچتارىنا بارۋ قانشا تۇراتىنى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.