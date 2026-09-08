جەتىسۋ وبلىسىندا 61 باس ءىرى قارا ۇرلاعان التى تۇرعىن سوتتالدى
استانا. قازاقپارات - جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سارقان اۋدانىندا 61 باس ءىرى قارا ۇرلاعان التى تۇرعىن سوتتالدى. پوليتسيا مالىمەتىنشە، تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتىلەردىڭ الدىن الا ءسوز بايلاسىپ ارەكەت ەتكەنى انىقتالعان.
ولار مالدى الاكول اۋدانىنان سارقان اۋدانىنا ايداپ اكەتكەن. ۇرلانعان مالدىڭ ءبىر بولىگى سويىلىپ، ەتىن ساتۋدى جوسپارلاعان. قىلمىستىڭ سالدارىنان مال يەلەرىنە 28,8 ميلليون تەڭگە كولەمىندە شىعىن كەلگەن.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەدەل-تەرگەۋ شارالارى ناتيجەسىندە قىلمىسقا قاتىسى بار بارلىق ادامنىڭ ارەكەتى انىقتالدى. تەرگەۋ جۇمىستارى وبلىستىق پروكۋراتۋرامەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلگەن. سوت ۇكىمىمەن التى سوتتالۋشىنىڭ بارلىعى كىنالى دەپ تانىلىپ، ەكى جىلدان بەس جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.