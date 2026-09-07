قازاقستاندىق وتباسىلار قانداي مەملەكەتتىك قولداۋدى كوبىرەك قاجەت ەتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ %60,9 وتباسىلاردى قولداۋدا تۇرعىن ءۇي الۋعا كومەكتەسۋدى ەڭ ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى دەپ سانايدى، دەپ حابارلايدى قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى.
ق ق د ي جۇرگىزگەن الەۋمەتتانۋلىق زەرتتەۋگە 3 مىڭ رەسپوندەنت قاتىسقان. ساۋالناما بارىسىندا ازاماتتار وتباسىلار ءۇشىن مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ قانداي باعىتتارى اسا ماڭىزدى ەكەنىن جانە قولدانىستاعى قولداۋ شارالارى تۋرالى قانشالىقتى حاباردار ەكەنىن ايتقان.
زەرتتەۋ ناتيجەسىندە تۇرعىن ءۇي الۋعا كومەك كورسەتۋگە سۇرانىس ەڭ جوعارى ەكەنى انىقتالدى. بۇل باعىتتى رەسپوندەنتتەردىڭ %60,9 تاڭداعان.
ەكىنشى ورىندا جۇمىسقا ورنالاسۋعا جاردەمدەسۋ تۇر. مۇنداي قولداۋدى ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ 52,8 پايىزى ماڭىزدى دەپ ەسەپتەيدى.
ساپالى مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدى بولۋىن رەسپوندەنتتەردىڭ 29,8 پايىزى، بالالاردى ساپالى بىلىممەن قامتاماسىز ەتۋدى 28,4 پايىزى اتاعان.
ال تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىقتىڭ الدىن الۋ جانە وعان قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا كومەك كورسەتۋدى ساۋالناماعا قاتىسۋشىلاردىڭ 17,9 پايىزى ماڭىزدى دەپ كورسەتكەن.
- وتباسىنىڭ ءال-اۋقاتى مەن تۇراقتىلىعى - قوعامنىڭ الەۋمەتتىك دامۋىنىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشتەرىنىڭ ءبىرى. وسىعان بايلانىستى وتباسىلاردىڭ قانداي قولداۋ شارالارىن اسا قاجەت دەپ سانايتىنىن جانە مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرى تۋرالى قانشالىقتى حاباردار ەكەنىن ءبىلۋ ماڭىزدى، - دەلىنگەن ق ق د ي اقپاراتىندا.
زەرتتەۋدە قازاقستاندىقتاردىڭ وتباسىن قولداۋعا باعىتتالعان مەملەكەتتىك شارالار تۋرالى حاباردارلىعى دا قاراستىرىلعان. ازاماتتار بالا تۋعان كەزدە بەرىلەتىن ءبىرجولعى جاردەماقى، جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم، بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم، كوپبالالى انالارعا بەرىلەتىن اي سايىنعى مەملەكەتتىك جاردەماقى تۋرالى جەتكىلىكتى دەڭگەيدە حاباردار.
سونداي-اق رەسپوندەنتتەر جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى دەمالىس جانە بالا ءۇش جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى جالاقى ساقتالمايتىن دەمالىس تۋرالى دا بىلەتىنىن كورسەتكەن.
ساۋالنامادا رەسپوندەنتتەر بىرنەشە جاۋاپ نۇسقاسىن تاڭداي العاندىقتان، جاۋاپتاردىڭ جالپى جيىنتىعى 100 پايىزعا تەڭ ەمەس.
7-13-قىركۇيەك ارالىعىندا قازاقستاندا وتباسى اپتالىعى ءوتىپ جاتىر. ول وتباسى كۇنىنە ورايلاستىرىلىپ، وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى نىعايتۋعا، جاۋاپتى اتا-انا بولۋدى ناسيحاتتاۋعا، ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن ساقتاۋعا جانە وتباسىلىق ءال-اۋقاتتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، وتباسى بانك 3000 نان استام جەتىم بالاعا باسپانا ءبولدى.