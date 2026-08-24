قازاقستاندىق فۋتبولشى داستان ساتپايەۆقا ماڭىزدى كەڭەس بەرىلدى
استانا. INFORMSPORTS - لوندوندىق «چەلسيدىڭ» JnR اتتى جانكۇيەرلىك اككاۋنتى قازاقستاندىق شابۋىلشى داستان ساتپايەۆتىڭ «بەرنلي» ساپىنداعى انگليا چەمپيونشيپىندەگى دەبيۋتىنە پىكىر ءبىلدىردى.
18 جاستاعى قازاقستاندىق فۋتبولشى چەمپيونشيپتىڭ ەكىنشى تۋرىندا «ۆەست برومۆيچكە» قارسى وتكەن سىرت الاڭداعى كەزدەسۋدىڭ 58-مينۋتىندا ويىنعا قوسىلدى. سول ساتتە «بەرنلي» 1:2 ەسەبىمەن جەڭىلىپ جاتقان ەدى.
JnR اۆتورى ساتپايەۆتىڭ دەبيۋتىن وڭ باعالاپ، الايدا نيكي حايەن باستاعان «بەرنلي» باپكەرلەر شتابى ونىڭ الاڭداعى ءرولىن دۇرىس تاڭداۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«ساتپايەۆتىڭ بۇگىن «بەرنلي» ساپىندا دەبيۋت جاساعانىن كورۋ قۋانتادى، ءبىراق ولار ونى دۇرىس پايدالانۋى كەرەك. ول - ەكىنشى شابۋىلشى نەمەسە ناعىز ينسايد- فورۆارد. ونىڭ قاپتالىندا ۆينگبەك ويناۋى قاجەت، ال ساتپايەۆتىڭ ءوزىن الاڭنىڭ شەتىنە قويماعان ءجون»، - دەپ جازدى JnR.
كەزدەسۋ ناتيجەسىندە «بەرنلي» 1:3 ەسەبىمەن جەڭىلىس تاپتى.
بۇل داستان ساتپايەۆتىڭ «چەلسيدەن» جالعا بەرىلگەننەن كەيىن «بەرنلي» قۇرامىندا وتكىزگەن العاشقى رەسمي ماتچى بولدى.