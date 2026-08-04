قازاقستاندىق قانداي تاۋارلار شەتەلدىك بالامالارىنان ارزانىراق
استانا. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە قازاقستاندىق تاۋارلاردىڭ يمپورتتىق ونىمدەرمەن قانداي ارتىقشىلىقتاردىڭ ارقاسىندا باسەكەگە تۇسەتىنى تۋرالى ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىرقاتار تاۋار تۇرلەرى بويىنشا قازاقستاندىق ونىمدەردىڭ باعاسى باسەكەگە قابىلەتتى بولىپ قالا بەرەدى. بۇل ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا (ە ا ە و) مۇشە ەلدەردىڭ ونىمدەرىمەن سالىستىرعاندا دا بايقالادى.
- باعالاردى سالىستىراتىن بولساق، ءبىز ءاردايىم ءبىرقاتار تاۋار بويىنشا ەلىمىزدەگى باعانىڭ، ءتىپتى ە ا ە و- داعى ارىپتەستەرىمىزدىڭ باعاسىمەن سالىستىرعاندا دا، جەتكىلىكتى دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى ەكەنىن اتاپ وتەمىز. كەيبىر تاۋارلاردىڭ باعاسى شىنىندا دا وزگەشەلەۋ، كەيدە جوعارى بولۋى مۇمكىن. مىسالى، قاعاز جانە سابىن ونىمدەرىنىڭ باعاسى باسقا وندىرۋشىلەردىڭ باعالارىمەن شامالاس، - دەدى سپيكەر ۇكىمەتتەگى بريفينگ بارىسىندا.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، باعا ايىرماشىلىعىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى ءوندىرىس كولەمى.
- ءىرى ءوندىرىس ورىندارىمەن باسەكەلەسۋ كەز كەلگەن ءوندىرۋشى ءۇشىن وڭاي ەمەس. سوندىقتان باستى نازار ءونىمنىڭ بىرەگەيلىگى مەن ساپاسىنا اۋدارىلادى. تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى، كوپ جاعدايدا Made in Kazakhstan بەلگىسى، اسىرەسە ازىق-تۇلىك ونىمدەرىندە، تابيعي ءونىمدى بىلدىرەدى. قۇرامىندا ماي الماستىرعىشتار نەمەسە راپس مايلارى قولدانىلمايتىن، ەكولوگيالىق تازا ءونىم دەگەن ءسوز. سوندىقتان ءبىز تۇتىنۋشىلار رەتىندە ەكونوميكالىق پاتريوتيزمىمىزدى تانىتىپ، وتاندىق تاۋارلاردى ساتىپ الۋىمىز كەرەك، - دەدى مينيستر.
شاققاليەۆ سونداي-اق شەتەلدىك برەندتەرگە قاراعاندا ارزانىراق سانالاتىن وتاندىق كيىم برەندتەرى بار ەكەنىن ايتىپ، مىسال رەتىندە ەرلەر مەن بالالار كيىمىن شىعاراتىن جەرگىلىكتى برەندتەردىڭ ونىمدەرىن كەلتىرىپ، ولاردىڭ باعاسى تۇركيالىق بالامالارمەن شامالاس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەكتەپ فورماسىن الايىق. ارينە، قىتايلىق بالامالارى بار. ءبىراق ماسەلە ولاردىڭ قۇرامىندا پوليەستەر سياقتى جاساندى تالشىقتاردىڭ قولدانىلۋىندا ما، الدە تابيعي ماقتادان تىگىلگەنىندە مە وسىنىڭ ءوزى وتە ماڭىزدى، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيستر.
بۇعان دەيىن Made in Kazakhstan برەندىنە بيۋدجەتتەن قارجى بولىنبەگەنىن جازعانبىز.