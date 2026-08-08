قازاقستاندىق ج و و- لار تالاپكەرلەرگە 2 مىڭنان استام قوسىمشا گرانت ۇسىنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنان بولەك، تالاپكەرلەرگە 2 مىڭنان استام رەكتورلىق، ۋنيۆەرسيتەتتىك جانە ىشكى ءبىلىم بەرۋ گرانتىن، سونداي-اق وقۋ اقىسىنا جەڭىلدىكتەر مەن اتاۋلى ستيپەنديالار ۇسىنادى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى.
رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قاراجاتى ەسەبىنەن بولىنەتىن مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنان بولەك، ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا تالاپكەرلەردى قولداۋعا ارنالعان وزىندىك باعدارلامالار بار.
- 2026 -جىلى جوعارى وقۋ ورىندارى ۇسىناتىن رەكتورلىق، ۋنيۆەرسيتەتتىك جانە ىشكى ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ جالپى سانى ەكى مىڭنان اسادى. گرانتتاردى بەرۋ تالاپتارىن ءار ۋنيۆەرسيتەت دەربەس بەلگىلەيدى. ىرىكتەۋ كەزىندە ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ ناتيجەلەرى، اكادەميالىق جەتىستىكتەر، «التىن بەلگى» يەگەرى بولۋى، وليمپيادالار مەن عىلىمي، شىعارماشىلىق جانە سپورتتىق جارىستارداعى ناتيجەلەر، سونداي-اق تالاپكەردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايى ەسكەرىلەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك مالىمەتىندە.
ەڭ ءىرى باعدارلامالاردىڭ ءبىرى قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق-تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتىندە جۇزەگە اسىرىلادى. 2026-2027 وقۋ جىلىنا تۇركيا رەسپۋبليكاسى تاراپىنان 500 ءداستۇرلى ءبىلىم بەرۋ كۆوتاسى بولىنگەن. قۇجاتتار 2026-جىلعى 10-15-تامىز ارالىعىندا قابىلدانادى. كونكۋرسقا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتى كونكۋرسىنا قاتىسۋعا جارامدى ۇ ب ت سەرتيفيكاتى بار جانە ۋنيۆەرسيتەت بەلگىلەگەن شەكتى بالدى جيناعان قازاقستان ازاماتتارى قاتىسا الادى.
قورقىت اتا اتىنداعى قىزىلوردا ۋنيۆەرسيتەتى IT باعىتىنداعى وليمپيادالار، جوبالار مەن كونكۋرستاردىڭ جەڭىمپازدارىنا 125 ىشكى گرانت ءبولدى. سونىمەن قاتار جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالارعا ارنالعان ۇيىمداردىڭ جانە «اتامەكەن» وتباسى ۇلگىسىندەگى بالالار اۋىلىنىڭ ەكى تۇلەگىنە وقۋدىڭ تولىق مەرزىمىنە 100 پايىزدىق ءبىلىم بەرۋ گرانتى ۇسىنىلدى.
داۋلەت سەرىكبايەۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە وزىندىك كونكۋرستىق باعدارلامالار اياسىندا 94 گرانت قاراستىرىلعان. ونىڭ ىشىندە EKTU QUIZ-2026 قورىتىندىسى بويىنشا جەتىسۋ، تۇركىستان جانە قىزىلوردا وبلىستارىنىڭ مەكتەپ تۇلەكتەرىنە ءتورت جىلعا 24, ەكى جىلعا 24 جانە ءبىر جىلعا 24 گرانت بەرىلەدى.
«اقىلدى Awards 2026» كونكۋرسى بويىنشا «التىن بەلگىگە» ۇمىتكەرلەرگە ءتورت جىلعا 18 گرانت بولىنگەن. قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مەكتەپ تۇلەكتەرىنە ارنالعان EKTU STAR 2026 جانە «eKTU- دى تاڭدا - بولاشاقتى تاڭدا» بايقاۋلارى بويىنشا ءتورت جىلدىق ءتورت گرانت قاراستىرىلعان.
ءابىلقاس ساعىنوۆ اتىنداعى قاراعاندى تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى 2026-2027 وقۋ جىلىنا رەكتوردىڭ 19 گرانتىن ءبولدى. ونىڭ بەسەۋى جەتىم بالالار مەن اتا- اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان جاستارعا، ۇشەۋى مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتى كونكۋرسىندا جەڭىمپاز بولماعانىمەن، ۇ ب ت- دان 100-دەن جوعارى بالل جيناعان تالاپكەرلەرگە بەرىلەدى.
تاعى التى گرانت «دارىن» رەسپۋبليكالىق عىلىمي- پراكتيكالىق ورتالىعى ۇيىمداستىرعان وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازدارىنا، بەس گرانت IQanat High School of Burabay مەكتەبىنىڭ فيزيكا، ماتەماتيكا، بيولوگيا، حيميا جانە ينفورماتيكا پاندەرى بويىنشا ىشكى وليمپيادالارىندا ءبىرىنشى ورىن العاندارعا ارنالعان.
دارىندى تالاپكەرلەردى قولداۋ ماقساتىندا س. وتەبايەۆ اتىنداعى اتىراۋ مۇناي جانە گاز ۋنيۆەرسيتەتى جالپى ءبىلىم بەرەتىن پاندەر بويىنشا وبلىستىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازدارى مەن «زەردەلى» مەكتەپتەرىنىڭ تۇلەكتەرىنە 20 رەكتورلىق ءبىلىم بەرۋ گرانتىن ءبولدى. گرانتتار تالانتتى جاستاردى قولداۋعا، ساپالى جوعارى بىلىمگە قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋگە جانە ولاردىڭ كاسىبي الەۋەتىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
سارسەن امانجولوۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىندە 12 گرانت قاراستىرىلعان. ال رۋدنىي يندۋستريالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە جەتىم بالالارعا، اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالارعا، از قامتىلعان، تولىق ەمەس جانە كوپبالالى وتباسىلاردان شىققان تالاپكەرلەرگە رەكتوردىڭ 10 گرانتى بەرىلەدى.
قاراعاندى يندۋستريالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە اقىلى نەگىزدە وقيتىن ستۋدەنتتەرگە ءبىرىنشى كۋرستان كەيىن ۋنيۆەرسيتەت قاراجاتى ەسەبىنەن وقۋىن جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «قاريۋ ءبىلىم بەرۋ گرانتى» قولدانىلادى. گرانت جوعارى اكادەميالىق ناتيجە كورسەتكەن جانە قوعامدىق ومىرگە بەلسەندى قاتىساتىن ستۋدەنتتەرگە GPA كورسەتكىشى نەگىزىندە بەرىلەدى.
سونداي-اق 2026-2027 وقۋ جىلىندا ۋنيۆەرسيتەتتە ناريمان يشمۇحامەدوۆ اتىنداعى اتاۋلى گرانت العاش رەت تاعايىندالدى. ول وقۋ اقىسىن تولىق وتەۋدى جانە اي سايىن 150 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ستيپەنديا تولەۋدى كوزدەيدى. ۇمىتكەردىڭ ۇبت ناتيجەسى كەمىندە 75 بالل بولۋى، باسىم ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا ءتۇسۋى جانە تەمىرتاۋ قالاسىمەن نەمەسە قاراعاندى وبلىسىمەن اۋماقتىق بايلانىسى بولۋى ءتيىس.
Satbayev University الەۋمەتتىك وسال توپتاردان شىققان دارىندى جاستاردىڭ جوعارى تەحنيكالىق بىلىمگە قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا جۇمىس بەرۋشىلەر مەن جەر قويناۋىن پايدالانۋشى كومپانيالاردىڭ ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تارتادى.
2025-2026 وقۋ جىلىندا جاسالعان كەلىسىمدەر اياسىندا 538 دەن استام ستۋدەنتكە قارجىلىق قولداۋ كورسەتىلىپ، ولار وقۋىن جەر قويناۋىن پايدالانۋشى كومپانيالاردىڭ قولداۋىمەن جالعاستىردى. ولاردىڭ قاتارىندا جەتىم بالالار، مۇگەدەكتىگى بار تۇلعالار، اتا- اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار، اتا-اناسىنىڭ ءبىرى نەمەسە ەكەۋى دە مۇگەدەكتىگى بار وتباسىلاردان شىققان ستۋدەنتتەر، سونداي-اق تولىق ەمەس جانە كوپبالالى وتباسىلاردان شىققان ءبىلىم الۋشىلار بار.
سونىمەن قاتار ۋنيۆەرسيتەت ستۋدەنتتەرگە ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى مەن وقۋ اقىسىنا جەڭىلدىكتەر ۇسىنادى.
اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ۋنيۆەرسيتەت گرانتىنا ۇ ب ت-دان كەمىندە 100 بالل جيناعان تالاپكەرلەر ۇمىتكەر بولا الادى. ىرىكتەۋ بارىسىندا ۇبت ناتيجەسى، «التىن بەلگى» يەگەرى بولۋى، الەۋمەتتىك جاعدايى، رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق وليمپيادالارداعى، كونكۋرستار مەن عىلىمي جوبالار جارىستارىنداعى جەتىستىكتەرى ەسكەرىلەدى.
قۇجات قابىلداۋ مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالانعان كۇننەن باستالىپ، 18-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.
«تۇران- استانا» ۋنيۆەرسيتەتىندە ۇ ب ت- دان 100 دەن جوعارى بالل جيناعان «التىن بەلگى» يەگەرلەرىنە وقۋدىڭ تولىق مەرزىمىنە رەكتور گرانتى بەرىلەدى.
وزبەكالى جانىبەكوۆ اتىنداعى وڭتۇستىك قازاقستان پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە مەملەكەتتىك گرانت يەلەنبەگەن، ۇ ب ت- دان 100 دەن جوعارى بالل جيناعان «التىن بەلگى» يەگەرلەرىنە 100 پايىزدىق جەڭىلدىك قاراستىرىلعان. 2026-2027 وقۋ جىلىنا رەكتور گرانتىن الۋشىلاردىڭ ناقتى سانى عىلىمي كەڭەستىڭ شەشىمىمەن انىقتالادى.
الكەي مارعۇلان اتىنداعى پاۆلودار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە گرانتتاردىڭ ناقتى سانى بەلگىلەنبەگەن. «6B015 - جاراتىلىس تانۋ پاندەرى بويىنشا پەداگوگتەردى دايارلاۋ» باعىتىنا تۇسكەن «التىن بەلگى» يەگەرلەرىنە GPA كورسەتكىشىن 3,5 دەڭگەيىنەن تومەندەتپەگەن جاعدايدا وقۋدىڭ تولىق مەرزىمىنە 100 پايىزدىق جەڭىلدىك بەرىلەدى.
كەيبىر ۋنيۆەرسيتەتتەردە رەكتور گرانتتارىنىڭ ورنىنا وقۋ اقىسىنا جەڭىلدىكتەر جۇيەسى قولدانىلادى. ماسەلەن، احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى قوستاناي وڭىرلىك ۋنيۆەرسيتەتىندە «قامقور»، «كومەك»، «جاردەم» جانە «زەرەك» جەڭىلدىكتەرى بار. ولار جەتىم بالالارعا، مۇگەدەكتىگى بار ستۋدەنتتەرگە، ءبىر وتباسىنان قاتار ءبىلىم الىپ جاتقان ستۋدەنتتەرگە، ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ بالالارىنا جانە «التىن بەلگى» يەگەرلەرىنە بەرىلەدى. جەڭىلدىك مولشەرى 15 پايىزدان 100 پايىزعا دەيىنگى ارالىقتى قامتيدى.
حالەل دوسمۇحامەدوۆ اتىنداعى اتىراۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە وقۋ اقىسىنا جەڭىلدىكتەر 14 سانات بويىنشا بەرىلەدى. الەۋمەتتىك قولداۋ جەتىم بالالارعا، مۇگەدەكتىگى بار ستۋدەنتتەرگە، از قامتىلعان جانە كوپبالالى وتباسىلاردان شىققان ءبىلىم الۋشىلارعا، ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ بالالارىنا، «التىن بەلگى» يەگەرلەرىنە، وليمپيادالار مەن سپورتتىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازدارىنا جانە باسقا دا ساناتتارعا ارنالعان. جەڭىلدىك مولشەرى 20 پايىزدان 100 پايىزعا دەيىن جەتەدى.
جالپى ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ وزىندىك گرانتتارى مەن جەڭىلدىكتەرى اكادەميالىق جەتىستىكتەرى جوعارى تالاپكەرلەردى قولداۋعا، دارىندى جاستاردى ىنتالاندىرۋعا جانە الەۋمەتتىك وسال ساناتتار ءۇشىن جوعارى ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
گرانتتار مەن جەڭىلدىكتەردىڭ ناقتى سانى، قۇجات قابىلداۋ مەرزىمدەرى، تالاپتارى جانە قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى ءار جوعارى وقۋ ورنىندا ءارتۇرلى. تولىق جانە وزەكتى اقپاراتتى تالاپكەرلەر تاڭداعان ۋنيۆەرسيتەتتىڭ رەسمي سايتىنان نەمەسە قابىلداۋ كوميسسياسىنان ناقتىلاي الادى.
ايتا كەتەيىك، اكىمدىك گرانتتارىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى.