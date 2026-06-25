قازاقستاندىق عالىمدارعا حالىقارالىق جوبالارعا قاتىسۋ مۇمكىندىگى ارتادى
استانا. KAZINFORM - بريۋسسەلدە ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ەۋروپانىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتىك جانە عىلىمي ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزدى.
The Guild (ەۋروپانىڭ جەتەكشى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ قاۋىمداستىعى) ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى يان پالموۆسكيمەن وتكەن كەزدەسۋدە قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ەۋروپانىڭ بەدەلدى ۋنيۆەرسيتەتتەرىمەن سەرىكتەستىگىن كەڭەيتۋ، بىرلەسكەن عىلىمي جوبالاردى دامىتۋ، Horizon Europe باعدارلاماسى اياسىندا وتىنىمدەر ازىرلەۋ جانە حالىقارالىق كونسورتسيۋمدار قۇرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
LERU (ەۋروپالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتەرى ليگاسى) باس حاتشىسى كۋرت دەكەتەلارەمەن عىلىمي مەكتەپتەرى قالىپتاسقان جانە زەرتتەۋ الەۋەتى جوعارى ۋنيۆەرسيتەتتەرمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى قاراستىرىلدى. كەزدەسۋ بارىسىندا اكادەميالىق ۇتقىرلىقتى كەڭەيتۋ، ديسسەرتاتسيالىق جۇمىستارعا بىرلەسىپ عىلىمي جەتەكشىلىك ەتۋ، شەتەلدىك پروفەسسورلاردى تارتۋ، عىلىمي مەكتەپتەردى دامىتۋ جانە قازاقستاندىق عالىمداردىڭ حالىقارالىق زەرتتەۋ جەلىلەرىنە قاتىسۋى نەگىزگى نازاردا بولدى.
EUA (ەۋروپالىق ۋنيۆەرسيتەتتەر قاۋىمداستىعى) وكىلى توماس ەستەرمانمەن ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ اكادەميالىق دەربەستىگى، عىلىمدى تۇراقتى قارجىلاندىرۋ، جوعارى وقۋ ورىندارىن باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە ولاردىڭ حالىقارالىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
سونداي-اق حالىقارالىق عىلىمي-تەحنيكالىق ورتالىقتىڭ باسقارۋشىلار كەڭەسىندەگى ەۋروپالىق وداقتىڭ وكىلى ماريا روزا ساباتەلليمەن جەكە كەزدەسۋ ءوتتى. وندا حالىقارالىق عىلىمي-تەحنيكالىق ورتالىقتىڭ زەرتتەۋ توپتارىن قولداۋ، بىرلەسكەن عىلىمي جانە يننوۆاتسيالىق باستامالاردى ىسكە قوسۋ، سونداي-اق قازاقستاننىڭ حالىقارالىق عىلىمي ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەتىن ءتيىمدى الاڭ رەتىندەگى ءرولى ءسوز بولدى.
گەرمانيانىڭ فەدەرالدىق ءبىلىم جانە عىلىمي زەرتتەۋلەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرىمەن Horizon Europe تەتىكتەرى ارقىلى قازاقستان مەن گەرمانيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆالارى قاراستىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، بىرلەسكەن وتىنىمدەر دايىنداۋ، حالىقارالىق كونسورتسيۋمدارعا قاتىسۋ، عىلىم، تەحنولوگيا جانە يننوۆاتسيالار سالالارىنداعى باسىم باعىتتار بويىنشا سەرىكتەستىكتى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
وتكىزىلگەن كەزدەسۋلەر ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا، قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ ەۋروپالىق زەرتتەۋ كەڭىستىگىنە قاتىسۋىن كەڭەيتۋگە جانە قازاقستاننىڭ Horizon Europe باعدارلاماسىنا قاۋىمداستىرىلعان قاتىسۋشى مارتەبەسىنە قول جەتكىزۋىنە ىقپال ەتۋگە باعىتتالعان.
ايتا كەتەلىك ەلدە جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق اينا زەرتحاناسى قۇرىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.