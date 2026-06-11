قازاقستاندىق عالىمدار ا ق ش-تا پاتەنتتەلەتىن بيوتەحنولوگيا ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارى ج ي بيولوگيا مەن مەديسينا سالاسىنا دا بەلسەندى ەنگىزىلىپ، جاڭا دارىلىك پرەپاراتتاردى ازىرلەۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
Jibek Joly تەلەارناسىندا Arlan Biotech ستارتابىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، بيولوگ بولات سۇلتانقۇلوۆ جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى بيوتەحنولوگيالىق جوبا جايلى ايتىپ بەردى.
ونىڭ سوزىنشە، كوماندا بۇگىندە انتيدەنەلەر مەن نانودەنەلەردى قۇراستىرۋعا ارنالعان جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسىن دامىتىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا جوبا ا ق ش- تا پاتەنتتەۋگە ۇسىنىلعان.
- نانودەنەلەردى انتيدەنەلەردىڭ شاعىن ءتۇرى دەپ تۇسىندىرۋگە بولادى. قازىر ءبىزدىڭ جۇيە انتيدەنەلەر مەن نانودەنەلەردى جوبالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جوبانى ا ق ش- تا پاتەنتتەۋگە جىبەردىك. سەبەبى بۇل بيوتەحنولوگيا سالاسىنداعى ەڭ ءىرى نارىقتاردىڭ ءبىرى، - دەيدى بولات سۇلتانقۇلوۆ.
ستارتاپتىڭ تاريحى پاندەميا كەزەڭىنەن باستالعان. زەرتتەۋشىلەر بۇعان دەيىن جاساعان ءداستۇرلى تاسىلدەردىڭ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ەكەنىن ءتۇسىنىپ، جاساندى ينتەللەكت كومەگىنە جۇگىنگەن.
— كلاسسيكالىق ادىستەرمەن بەلگىلى ءبىر اقۋىزعا قارسى انتيدەنە تابۋ ۇزاق ۋاقىت الادى. ال جاساندى ينتەللەكت ميلليونداعان نۇسقانى قىسقا ۋاقىت ىشىندە تالداپ، ءتيىمدى شەشىمدەردى ۇسىنا الادى. ءبىزدىڭ باستى ارتىقشىلىعىمىز دا وسىندا، — دەيدى بيولوگ.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەحنولوگيا ەڭ الدىمەن ونكولوگيالىق جانە اۋتويممۋندىق اۋرۋلاردى زەرتتەۋگە قاجەتتى انتيدەنەلەردى ازىرلەۋدى جەدەلدەتەدى. جوبا ازىرگە ءدارى شىعارمايدى. ونىڭ ورنىنا فارماتسيەۆتيكالىق كومپانيالار مەن عىلىمي زەرتحانالارعا جاڭا مولەكۋلالاردى ىزدەۋگە كومەكتەسەتىن سيفرلىق قۇرال ۇسىنادى.
- ءبىز ءدارى ءوندىرۋشى ەمەسپىز. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز — عالىمدارعا قاجەتتى نۇسقالاردى تەزىرەك تابۋعا مۇمكىندىك بەرۋ. كەيىن زەرتحانالار مەن فارماتسيەۆتيكالىق كومپانيالار سول مالىمەتتەردى پايدالانىپ، ءوز ونىمدەرىن ازىرلەي الادى، — دەيدى بولات سۇلتانقۇلوۆ.