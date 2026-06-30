قازاقستاندىق بيزنەسكە ا ق ش نارىعىنا جول اشاتىن مەموراندۋمعا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا وتكەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسى - امەريكا قۇراما شتاتتارى» بيزنەس-دوڭگەلەك ۇستەلى اياسىندا «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى مەن ا ق ش ساۋدا پالاتاسىنىڭ امەريكالىق - قازاقستاندىق ىسكەرلىك كەڭەسى اراسىندا ستراتەگيالىق ارىپتەستىك جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
قۇجات ەكى ەلدىڭ بيزنەس قاۋىمداستىقتارى اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىستى دامىتۋعا، بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جانە ينستيتۋتسيونالدىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان.
جيىنعا قازاقستان مەن ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى، بيزنەس وكىلدەرى، حالىقارالىق كورپوراتسيالار، قارجى ينستيتۋتتارى مەن ساراپشىلار قاتىستى. تاراپتار ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جولدارىن تالقىلادى.
ءىس-شارادا «اتامەكەن» ۇ ك پ ءتورالقا ءتوراعاسى قانات شارلاپايەۆ قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ارىپتەستىك ەندى تەك ساۋدامەن شەكتەلمەي، بىرلەسكەن ءوندىرىس، تەحنولوگيا الماسۋ جانە جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا ويىسىپ جاتقانىن ايتتى.
- ءبىز كاپيتال تارتۋمەن عانا شەكتەلمەي، زاماناۋي وندىرىستەر قۇرۋعا، تەحنولوگيالار ترانسفەرىنە، يننوۆاتسيالاردى دامىتۋعا جانە ەكونوميكالىق ءوسۋدىڭ جاڭا نۇكتەلەرىن قالىپتاستىرۋعا مۇددەلىمىز. قازاقستان ەكى ەل ءۇشىن دە ۇزاق مەرزىمدى ەكونوميكالىق قۇندىلىق قالىپتاستىراتىن ارىپتەستىكتى دامىتۋعا ۇمتىلادى، - دەدى قانات شارلاپايەۆ.
كەزدەسۋدە كريتيكالىق ماتەريالدار مەن سيرەك جەر مەتالدارىن يگەرۋ، ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىن دامىتۋ، سيفرلىق ەكونوميكا، جاساندى ينتەللەكت، فينتەح جانە اگروونەركاسىپ سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالار تالقىلاندى.
دوڭگەلەك ۇستەلگە Shell ،Wabtec ،Mastercard ،Chevron ،Apple ،Honeywell ،Citi، ExxonMobil ،Baker Hughes ،Viasat جانە باسقا دا حالىقارالىق كومپانيالاردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش قازاقستان بيزنەسىن قولداۋعا دايىن ەكەنى جونىندە ماتەريال جازعانبىز.