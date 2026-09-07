قازاقستاندىق ايەلدەر عارىشقا قاشان ۇشادى - ايدىن ايىمبەتوۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق عارىشكەر، «بايتەرەك» بىرلەسكەن كاسىپورنىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى ايدىن ايىمبەتوۆ قازاقستاندىق ايەلدەردىڭ عارىشتىق ميسسيالارعا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا قازاقستاننان ايەل عارىشكەردى ۇشۋعا دايىنداۋعا ارنالعان جەكە باعدارلاما جوق.
- قازاقستاندا ادام قاتىساتىن عارىش باعدارلاماسى دا قاراستىرىلىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارى مەن عىلىمي ينستيتۋتتاردىڭ عالىمدارى عارىشقا ۇشۋ ميسسياسىنا ارنالعان عىلىمي باعدارلاما ازىرلەپ جاتىر. الايدا عارىشقا ءدال ايەلدەر ەكيپاجىن نەمەسە ناقتى ايەل عارىشكەردى جىبەرۋ تۋرالى ايتۋعا ءالى ەرتە. مەن كوپتەگەن سۇحباتتارىمدا ءبىزدىڭ قىزدارىمىز جىگىتتەرىمىزدەن وزا الاتىنىن ايتقانمىن. ويتكەنى قازىرگى ءبىلىم دەڭگەيى كوپ نارسەنى كورسەتەدى، - دەدى ۇشقىش-عارىشكەر.
سونىمەن قاتار وتاندىق عالىمدار ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلاتىن عارىش ساپارى جاعدايلارىنىڭ ايەل اعزاسىنا اسەرىن زەرتتەۋدى جالعاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- بولاشاقتا بۇل ەكسپەريمەنت، ەڭ الدىمەن، جەردە قايتالانۋى مۇمكىن. ارنايى جابىق نىساندا ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلاتىن عارىش ساپارىنىڭ جاعدايلارى مودەلدەنىپ، ميدىڭ كوگنيتيۆتىك فۋنكسيالارى زەرتتەلەدى، پسيحومەديتسينالىق تاجىريبەلەر جۇرگىزىلەدى. قازىر وسى جۇمىستارعا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى ايدىن ايىمبەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، جاقىن ارادا عارىشقا قازاقستاندىق ۇشۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.