    قازاقستاندىق اتا-انالار بالالارىنىڭ گادجەتتەرىن قالاي باقىلايدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اتا-انالاردىڭ ەداۋىر بولىگى بالالارىنىڭ گادجەتتەرىن باقىلاۋ ءۇشىن ارنايى باعدارلامالاردى پايدالاناتىنىن ايتقان.

    мобильный телефон, соц сети
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، ساۋالناماعا جاۋاپ بەرگەندەردىڭ %43- ى بالالار قۇرىلعىلارىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءتۇرلى باعدارلامالاردى قولداناتىنىن مالىمدەگەن.

    ال رەسپوندەنتتەردىڭ %14,8- ى بالانىڭ ورنالاسقان جەرىن باقىلاۋعا ارنالعان ارنايى قۇرىلعىلار پايدالاناتىنىن كورسەتكەن.

    سونىمەن قاتار اتا- انالاردىڭ %10,3- ى مۇنداي باقىلاۋدى بالانىڭ جەكە كەڭىستىگىنە ارالاسۋ دەپ سانايتىنىن ايتىپ، بۇل ارەكەتتى قۇپتامايتىنىن جەتكىزگەن.

    تاعى %10- ى بالالار گادجەتتەرىن باقىلاۋعا ۋاقىت تاپپايتىنىن مالىمدەگەن.

    زەرتتەۋ بارىسىندا رەسپوندەنتتەردىڭ باسىم بولىگى - %58,9- ى بالالاردىڭ ەكران ۋاقىتىن باقىلاۋعا قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتقان.

    ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بالالاردىڭ تسيفرلىق قاۋىپسىزدىگى مەن اتا-انالىق باقىلاۋ ماسەلەسى قازاقستان وتباسىلارى ءۇشىن وزەكتى تاقىرىپتاردىڭ بىرىنە اينالعانىن كورسەتەدى.

    ايتا كەتەيىك، شۆەسيا مەكتەپتەرى گادجەتتەردەن گورى كىتاپقا باسىمدىق بەرەدى.

    باقىتجول كاكەش
