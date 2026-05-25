قازاقستاندىق اتا-انالار بالالارىنىڭ گادجەتتەرىن قالاي باقىلايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اتا-انالاردىڭ ەداۋىر بولىگى بالالارىنىڭ گادجەتتەرىن باقىلاۋ ءۇشىن ارنايى باعدارلامالاردى پايدالاناتىنىن ايتقان.
قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، ساۋالناماعا جاۋاپ بەرگەندەردىڭ %43- ى بالالار قۇرىلعىلارىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءتۇرلى باعدارلامالاردى قولداناتىنىن مالىمدەگەن.
ال رەسپوندەنتتەردىڭ %14,8- ى بالانىڭ ورنالاسقان جەرىن باقىلاۋعا ارنالعان ارنايى قۇرىلعىلار پايدالاناتىنىن كورسەتكەن.
سونىمەن قاتار اتا- انالاردىڭ %10,3- ى مۇنداي باقىلاۋدى بالانىڭ جەكە كەڭىستىگىنە ارالاسۋ دەپ سانايتىنىن ايتىپ، بۇل ارەكەتتى قۇپتامايتىنىن جەتكىزگەن.
تاعى %10- ى بالالار گادجەتتەرىن باقىلاۋعا ۋاقىت تاپپايتىنىن مالىمدەگەن.
زەرتتەۋ بارىسىندا رەسپوندەنتتەردىڭ باسىم بولىگى - %58,9- ى بالالاردىڭ ەكران ۋاقىتىن باقىلاۋعا قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتقان.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بالالاردىڭ تسيفرلىق قاۋىپسىزدىگى مەن اتا-انالىق باقىلاۋ ماسەلەسى قازاقستان وتباسىلارى ءۇشىن وزەكتى تاقىرىپتاردىڭ بىرىنە اينالعانىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، شۆەسيا مەكتەپتەرى گادجەتتەردەن گورى كىتاپقا باسىمدىق بەرەدى.